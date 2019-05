Prende reddito di cittadinanza e lavora in nero | ora è nei guai e non solo lui

Palermo - Prendeva il reddito di cittadinanza e lavorava in nero : denunciato : Lo hanno scoperto i carabinieri nel corso di un controllo a Sferracavallo. L'impresa che lo impiegava non è neanche iscritta alla Camera di commercio

La nonnina di 107 anni Prende il reddito di cittadinanza : "Solo 86 euro - speravo di più ma mi accontento" : La storia di Ignazia, un'anziana signora che vive in Sardegna: ''In realtà non me lo aspettavo e adesso sono contenta di...

Ok - il Sig. Reddito di Cittadinanza mi comunica quando posso Prendere la tessera (e i soldi) : La mia domanda è stata accettata. Mi è arrivato l’sms dell’Inps con tanto di notina musicale inclusa. Adesso capisco l’entusiasmo ma la nota in mezzo al numero della domanda mi pare un po’ troppo: la colpa comunque non è dell’Inps ma del mio telefono che ha deciso di festeggiare insieme a me trasformando una parte del codice in emoticon. Nonostante il problema tecnico di traduzione di codici, la cosa mi ha fatto molto ridere: mi immaginavo i ...

Reddito di cittadinanza - si può davvero Prendere 40 euro? Ecco il meccanismo : "Vergogna, solo 40 euro. Dove sta l'aiuto ?". E' solo una dei commenti degli utenti pubblicati sulla pagina Facebook Inps per la famiglia che lamentano di aver ricevuto sulla card del Reddito di ...

L'INPS Prende in giro gli utenti che chiedono informazioni sul reddito di cittadinanza : Nelle ultime ore i canali social delL'INPS, in particolar modo la pagina Facebook 'INPS per la Famiglia', sono stati letteralmente sommersi dalle più disparate domande, poste dai tantissimi utenti che, spesso per conto di amici e parenti, stanno cercando di reperire informazioni concrete su come ottenere il reddito di cittadinanza. Una mole di quesiti che ha costretto chi gestisce i social delL'INPS – non è dato sapere se si tratti di veri e ...

