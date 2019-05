Possibile prezzi Xiaomi Mi Band 4 | cifre un po’ alte

optimaitalia

(Di martedì 21 maggio 2019) Non passano troppi giorni prima di riprendere a parlare dellaMi4, la prossima fitnessdel marchio cinese, attesa nel breve periodo dagli appassionati. Il dispositivo dovrebbe adottare uno schermo a colori, pronto a farne le fortune insieme ad un'interfaccia grafica ancora più vicina ai gusti ed alle esigenza degli utilizzatori. Per sopperire ai maggiori consumi del nuovo pannello, che si presenterà di certo più energivoro rispetto a quelli delle precedenti generazioni (tutti monocromatici), l'azienda cinese avrebbe optato per una batteria da 135mAh, molto più capiente rispetto all'unità da 110mAh inclusa a bordo dellaMi3 (che pure riesce a garantire risultati di livello, superando in agevolezza una settimana di utilizzo a pieno regime con un solo ciclo di ricarica).LaMi4 prevedrà il supporto alla connettività Bluetooth 5.0, più stabile ...

