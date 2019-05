Microsoft Launcher Beta si aggiorna | introdotte le icone adattive

surface-phone

(Di martedì 21 maggio 2019) Durante la giornata di oggi, la variantedisi èta per Android introducendo lee altre novità. Changelog: scegli una forma per ledelle tue app. Nascondi la Dock: imposta la dock come nascosta o disattivala. Potrai comunque accedere a app e widget. Regolazioni UX (User Experience) per l’accesso alle scorciatoie quando la home-screen è bloccata. Ottieni badge di notifica per le app di chiamate e messaggistica senza impostarecome assistente predefinito. La sincronizzazione della scheda Attività è più veloci per gli account di lavoro e scolastici. Screenshot 1 of 2 ...

