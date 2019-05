Mandarono pacchi bomba ai pm; arrestati 3 anarchici a Torino

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Luca Fazzo Si tratta di Giuseppe Bruna, Robert Firozpol e Natascia Savio Morte a chi indaga sulle violenze estremiste, a chi cerca di mettere fine ai vandalismi e alla guerriglia contro l'Alta velocità ferroviaria. Per avere scavato sul mondo dell'eversione anarchica, due PM torinesi, Rinaudo e Sparagna, ricevettero lettere esplosive che solo per caso non ebbero conseguenze letali e una busta analoga venne mandata a Santi Consolo, capo del dipartimento delle carceri italiane. I responsabili sono statiquesta mattina su ordine della Procura di Milano che ha coordinato le indagini del Ros dei carabinieri torinesi, Si tratta di tre militanticonosciuti da tempo, attivi trae Bologna, e hanno seguito le indicazioni ricevute dal carcere da un leader già detenuto. Si tratta di Giuseppe Bruna, Robert Firozpoor e Natascia Savio. "Isono una ...