Lo zio di Deborah all' Huffpost | Adesso sta bene | inizia una nuova vita

(Di martedì 21 maggio 2019) “sta. Finalmente stanno rinascendo, è finito l’incubo. Per loro orauna”. Rocco Carrassi ha lo sguardo provato di chi prova a resistere alle lacrime. “Loro” sonoe la madre Antonia. Rocco è il fratello di Antonia, la mamma diSciacquatori, la 19enne di Monterotondo che ha ucciso il padre violento, stamane tornata in libertà dopo che la Procura di Tivoli ha firmato il decreto di remissione in libertà. Alto, magro, i capelli scarmigliati e gli occhi insonni, guarda il balconcino al primo piano, la finestra con la serranda sbarrata dell’appartamento in cui stando a quanto risulta adè tornata sua nipote stamattina. Fino a ieriera ai domiciliari, ma in mattinata l’accusa nei suoi confronti è stata derubricata da omicidio volontario in ...

