LIVE Venezia-Trento 15-11 basket | Gara-2 Play-off in DIRETTA | primo quarto con tanti

(Di martedì 21 maggio 2019) Buonasera e benvenuti allatestuale di-2 dei quarti di finale deioff di Serie A: alle 20.45 al Palasport Taliercio di Mestre la Reyer cercherà di portarsi sul doppio vantaggio per mettere grandissima pressione sui dolomitici, i quali si troverebbero poi costretti a dover vincere le due partite casalinghe per allungare la sfida a-5. In-1 il successo deini è arrivato principalmente in virtù di un allungo decisivo nel terzoche ha spezzato le gambe ai rivali. Sugli scudi capitan Marquez Haynes con i suoi 14 punti e Gasper Vidmar, 13 punti per lui, mentre ha giocato solamente dodici minuti il miglior tiratore da due della regular season, Mitchell Watt, il quale ha comunque realizzato 3 punti e la bellezza di 9 rimbalzi.ha avuto un ottimo avvio ma poi si è un po’ persa non riuscendo a muovere la palla coi ritmi giusti in ...

