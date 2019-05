Infortunio Cancelo | operazione ok per il portoghese

serieanews

(Di martedì 21 maggio 2019)-Nelle battute finali dell’ultimo turno di campionato, l’impegno in casa contro l’Atalanta, era rimasto vittima di un violento colpo in pieno viso, che gli aveva procurato una frattura del setto nasale. Oggi Joaoè stato sottoposto ad intervento chirurgico e, di fatto, ha concluso anticipatamente la sua stagione. Con una sfida di … L'articolook per ilproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

DiMarzio : Dopo l'infortunio rimediato contro l'#Atalanta, arrivano buone notizie per #Cancelo ?? Il comunicato della… - LuisFdez22 : RT @DiMarzio: Dopo l'infortunio rimediato contro l'#Atalanta, arrivano buone notizie per #Cancelo ?? Il comunicato della #Juventus ?? https:… - antosalatino : RT @DiMarzio: Dopo l'infortunio rimediato contro l'#Atalanta, arrivano buone notizie per #Cancelo ?? Il comunicato della #Juventus ?? https:… -