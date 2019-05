I danni dell' utilizzo dello smartphone prima di andare a dormire

Stalking ai danni dell'ex amante - uomo arrestato a Giarratana : Un uomo 42enne di Giarratana è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di Stalking. Non accettava la fine di una relazione extraconiugale

Maltempo - 10 milioni di danni all'agricoltura : schizzano i prezzi delle verdure : Diverse le zone flagellate dal Maltempo: ecco la mappa regione per regione di Coldiretti. Intanto i prezzi al dettaglio...

Il governatore Nicola Zingaretti nomina direttrice la funzionaria a processo per truffa ai danni della Regione Lazio : Dirigente della Regione Lazio, imputata nell’ambito di un processo per truffa nei confronti del suo stesso ente – che si è pure costituito parte civile – sulla cui testa pende una richiesta di condanna di 10 anni di carcere. Nonostante questo, il 22 gennaio 2019 Tiziana Petucci è stata nominata dal governatore Nicola Zingaretti a capo della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attivita` Produttive e Lazio Creativo, incarico per il ...

Maltempo Trentino : opportunità di lavoro per la sistemazione dei sentieri dopo i danni della tempesta “Vaia” : In Trentino, per il ripristino e la sistemazione della rete sentieristica danneggiata dalla calamità dell’ottobre 2018, la tempesta “Vaia”, saranno assunti, in deroga al criterio dell’età minima stabilito per le assunzioni stagionali nel “Progettone”, disoccupati iscritti alle liste di collocamento o lavoratori autonomi non iscritti alla relativa gestione previdenziale che percepiscono un reddito presunto inferiore ai 4.800 euro ...

Maltempo Puglia : “Il primo bilancio dei danni delle grandinate è di 2 milioni di euro” : Si estende a macchia d’olio l’area colpita dalle bombe d’acqua e dalle grandinate delle ultime 72 ore e sale la conta dei danni in campagna, stimati da Coldiretti per la Puglia, in 2 milioni di euro. E’ il primo bilancio dopo l’ultima ondata straordinaria di Maltempo nella ‘maledetta primavera’ 2019 che ha compromesso gravemente il raccolto nei campi e che fino a giovedì non ci darà ...

Venezia - gasolio al posto della benzina nel distributore : danni a decine di automobilisti : Odissea per decine di automobilisti che a loro insaputa hanno fatto rifornimento di gasolio e non di benzina alla stazione di servizio Enercoop, a Brondolo, sulla Romea. Alla base del guasto non ci sarebbe un tentativo di sabotaggio ma un errore umano. I titolari della pompa pronti a pagare i danni.Continua a leggere

Maltempo - vento devasta vigneti nel Nord della Sardegna : danni per milioni di euro : La Cia Nord Sardegna stima danni per milioni di euro nelle aziende vitivinicole del Sassarese, tutte colpite nei giorni scorsi da forti venti di maestrale. Le raffiche si sono abbattute, in particolare, sui vigneti delle campagne fra Alghero, Olmedo, Ittiri, Uri, Usini e Sassari. Grandi quantita’ di sale marino trasportate dal vento, inoltre, si sono depositate sulle piante e hanno causato la necrosi totale o parziale dei germogli. La ...

Magalli rinviato a giudizio per diffamazione ai danni di Adriana Volpe : il commento della showgirl : La conduttrice ha commentato con soddisfazione la decisione del tribunale che ha disposto l'inizio del processo il prossimo...

Zingaretti : "Polemiche Cannabis? Per distrarre. Italiani già pagano i danni della paralisi governo" : Il ministro Tria ha ammesso che, o loro aumenteranno l'iva o ci saranno dei tagli alla spesa pubblica perché la non gestione dell'economia ha provocato l'aumento del debito, ormai fuori controllo".

Pugno e danni a 'La Sorgente' : 22enne a processo Aosta - Il ragazzo è stato arrestato ieri dalla Squadra Volante della Polizia. Il difensore ... : comparso oggi, venerdì 3 maggio, dinanzi al giudice monocratico del Tribunale, Marco Tornatore, per il processo con rito direttissimo, il 22enne della Guinea Bissau arrestato ieri dalla Squadra ...

Giro d’Italia 2019 : il piano di Vincenzo Nibali. Limitare i danni nelle cronometro e poi puntare sui tapponi alpini della terza settimana : Vincenzo Nibali torna al Giro d’Italia con un chiaro obiettivo: conquistare per la terza volta in carriera la Maglia Rosa. Lo Squalo, dopo aver saltato l’appuntamento lo scorso anno per concentrarsi sul Tour de France, andato poi non certo come sperato, è pronto a calcare nuovamente il palcoscenico della Corsa Rosa per fare gioire i tifosi italiani. Nibali è sempre salito sul podio nelle ultime cinque edizioni in cui ha partecipato, ...

Maltempo - Coldiretti : “Importante il ritorno della neve - ma la grandine ha provocato danni” : “Con la caduta di 1/3 di precipitazioni in meno nel primo trimestre dell’anno, il ritorno della neve sulle montagne è importante per ripristinare le scorte idriche, i violenti nubifragi accompagnati da grandine che si sono abbattuti a macchia di leopardo hanno provocato pesanti danni nelle campagne provate da un lungo periodo di siccità“: è quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima ondata di Maltempo ...

danni cerebrali - allergie e intolleranze : Equity crowdfunding - innovazione per la qualità della vita : Migliorare concretamente la qualità della vita di chi ha subito lesioni cerebrali e di chi ha allergie e intolleranze alimentari: sono questi gli obiettivi di due progetti di innovation technology – selezionati da Banca Etica – su cui si può investire tramite Equity crowdfunding sulla piattaforma StarsUp.it. Neurab s.r.l. è una start-up innovativa di Trento, che opera nell’ambito delle neurotecnologie e della telemedicina. La società ...

Truffa milionaria ai danni dell'Inps : la Finanza scopre 300 braccianti fantasma : Da solo. Agricoltore. Ma capace di mettere in piedi una Truffa milionaria ai danni dell'Inps. E' stata scoperta nel messinese dalla Guardia di Finanza che ha notificato un 'avviso di conclusioni di ...