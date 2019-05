Giancarlo Giorgetti non raccoglie la sfida Conte | Allora sfiduciami | il

Giuseppe Conte replica a Giancarlo Giorgetti : "Le sue parole sono gravissime" : È durissima la reazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle accuse di faziosità lanciate dal sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti. Il premier ha voluto mettere subito in chiaro quanto sia stato attento a tenersi lontano dalla "competizione elettorale, sono rimasto sempre fuori d

Giancarlo Giorgetti - il leghista scarica il premier Conte : "È di parte - governo paralizzato" : Il clima nel governo tra Lega e M5s non è mai stato così rovente, al punto che ormai lo stesso sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti deve ammettere senza tentennamenti: "Nell'esecutivo non riusciamo più a fare un ordine del giorno". Intervistato da La Stampa, il braccio destro di Matteo Salvi

Giancarlo Giorgetti : "Siamo paralizzati. M5S ci fa opposizione - Conte sta con loro" : Giancarlo Giorgetti è uomo di poche parole, abituato a misurare le dichiarazioni. Quello a cui sta assistendo però lo convince a mettere in evidenza quello a cui tutti stanno assistendo: un Governo paralizzato dalla campagna elettorale e dai litigi nella maggioranza. “Non so neanche se riusciamo più a fare un ordine del giorno” dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in un’intervista alla ...

Myrta Merlino : "Matteo Salvini ha perso Zorro ma ha Giancarlo Giorgetti che non vuole liti col M5s - sennò..." : "Matteo Salvini quando era piccolo ha perso il suo Zorro, (come riportato nella prima pagina del libro di Chiara Giannini, ndr) ma oggi che è grande ha Giancarlo Giorgetti. Uno che parla poco, ma quando parla detta la linea", ha scritto sul suo profilo twitter Myrta Merlino. Il sottosegretario leghi

Giuliano Pisapia ad Agorà : "Cosa mi ha rivelato Giancarlo Giorgetti sul governo Salvini-Di Maio" : La Lega non ha mai creduto che con il Movimento 5 stelle potesse durare. Lo rivela in diretta ad Agorà su Raitre Giuliano Pisapia. Ospite di Serena Bortone, l'ex sindaco di Milano ha svelato un interessante retroscena: "Il giorno prima della firma del contratto di governo con il Movimento 5 Stelle,

Giancarlo Giorgetti : "Con queste liti diventa insostenibile. Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si parlano" : "Sono quattro mesi di campagna elettorale, lo stato di litigiosità è evidente a tutti. Se prosegue dopo il 26 maggio è insostenibile. Sono convinto che dopo ci sarà un altro indirizzo per la convivenza e un altro metodo di lavoro". Giancarlo Giorgetti ospite di Bruno Vespa a Porta a porta su Raiuno,

Giancarlo Giorgetti : "Elezioni anticipate a settembre? Non ho mai paura del popolo che si esprime" : “Elezioni anticipate a settembre? Non ho mai paura del popolo che si esprime”, Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, durante le registrazioni di Porta a Porta, è sicuro: “Se continua così dopo il 26 maggio è insostenibile, ma sono convinto che dopo ci sarà un altro indirizzo per la convivenza e un altro metro di lavoro”.Giorgetti, risponde a Bruno Vespa che ...

Giancarlo Giorgetti e la manina che vuole affossare la Lega : "Accadono cose strane" : Il Carroccio sente puzza di complottone. Giancarlo Giorgetti lo dice tondo tondo: «Quando la Lega va particolarmente bene, quando sale nei consensi e nei sondaggi, arrivano sempre delle cose strane per cui bisogna interrompere quel percorso. Era facilmente intuibile, lo sappiamo perfettamente, perch

L’alleanza tra grillini e leghisti è morta : Giancarlo Giorgetti vola in Europa : Giuseppe Conte rimarrà al suo posto almeno fino al 26 maggio. Poi sarà questione di ore, forse giorni. Di fatto

I timori di Giancarlo Giorgetti : "Quando la Lega va bene succedono cose strane..." : “Quando la Lega va particolarmente bene, quando la Lega sale nei consensi e nei sondaggi, arrivano sempre delle cose strane per cui bisogna interrompere quel percorso”, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti durante un incontro a Bovisio Masciago (Monza). “Era facilmenteintuibile, lo sappiamo perfettamente, perché è sempre avvenuto nella nostra storia”, sottolinea ...

Giancarlo Giorgetti - la bomba sul governo. Retroscena : 'Molla Conte e se ne va' - scacco matto Lega : L'aspirazione di Salvini è affidare a un leghista o comunque a un italiano il posto di commissario all' Economia o al Commercio , due poltrone pesanti. 'E in molti in Lega hanno pensato proprio a ...

Giancarlo Giorgetti - la bomba sul governo. Retroscena : "Molla Conte e se ne va" - scacco matto Lega : Il governo resisterà fino al 26 maggio, ma di fatto l'alleanza tra Lega e M5s è morta. E Giancarlo Giorgetti starebbe già pensando a mollare Giuseppe Conte e andarsene dopo le elezioni europee. Alcuni Retroscena riferiscono di uno sfogo molto duro del sottosegretario leghista, numero 2 di Matteo Sal

La rete di potere di Giancarlo Giorgetti : Ministeri, consulenze, burocrazie e affari. Una rete di amici lombardi portati a Palazzo Chigi. Così il sottosegretario consolida il suo controllo sull'esecutivo Missione nello spazio, la corsa contro il tempo degli amici della Lega per ottenere 18 milioni "

Giancarlo Giorgetti - lo sfogo del leghista contro i grillini : 'Dovevamo rompere per la Tav' : Soprattutto dopo le valanghe di insulti piovuti dai grillini negli ultimi giorni, dopo i gravi fatti di cronaca che hanno riacceso la questione sulla sicurezza: 'Gli amici del M5s pesino le parole - ...