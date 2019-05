Fine del Trono di Spade | arriva il supporto psicologico online

Marzabotto - la provocazione dei musulmani : festeggiano la Fine del Ramadan di fronte alla Cfhiesa : Fabio Franchini A Marzabotto, in provincia di Bologna, l'associazione culturale musulmana e la comunità araba, invita tutta la cittadinanza all'iftar del Ramadan nella piazza di fronte alla chiesa. E il sindaco dice di non saperne niente Marzabotto, settemila anime in provincia di Bologna. Qui, sabato 1 giugno, nelle stesse ore in cui a Madrid si giocherà la finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham, nella piazza ...

L'emozionante addio dei personaggi del Trono di Spade dopo la Fine della serie : Tutto il mondo saluta il Trono di Spade. dopo l’episodio finale andato in onda tra domenica e lunedì, migliaia di fan hanno inondato i social di post tristi e dispiaciuti per l’addio di una serie che li ha appassionati per quasi un decennio. Ma non solo loro hanno gettato le loro emozioni in pasto a Facebook e Twitter. Anche i principali protagonisti della serie hanno condiviso i loro sentimenti al riguardo.Emilia Clarke, ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana : Scatta a Poznan, in Polonia, la Coppa del Mondo 2019 di Canoa velocità: si inizia giovedì mattina con la paraCanoa, poi nel pomeriggio prime batterie della Canoa e semifinali e finali della paraCanoa. Venerdì 24 si prosegue al mettino con batterie e semifinali della Canoa ed altre finali della paraCanoa, mentre al pomeriggio batterie per la Canoa e finali per la paraCanoa. Sabato 25 al mattino ultime finali della paraCanoa e semifinali e finali ...

F1 - GP Montecarlo 2019 : il programma del Fine settimana e gli orari tv su Sky e TV8. Prove libere di giovedì : Mancano solo due giorni alla prima giornata di Prove libere del Gran Premio di Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale di Formula 1, che comincerà come da tradizione di giovedì con le prime sessioni di prova. Il fine settimana monegasco è uno degli appuntamenti più affascinanti e iconici del calendario, con i migliori piloti al Mondo che si danno battaglia tra le strade e tra i muretti del Principato per il successo di tappa più prestigioso in ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Gara-2 Playoff in DIRETTA : vantaggio Olimpia alla Fine del terzo quarto (58-44) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff 2019. Milano e Avellino si ritrovano sul parquet del Forum per una seconda partita della serie che vale tantissimo. I Campioni d’Italia in carica sono con le spalle al muro e non possono permettersi un ulteriore passo falso in casa, mentre gli irpini sognano il 2-0 per avere ben tre possibilità (due in casa) di volare in ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Gara-2 Playoff in DIRETTA : vantaggio ospite alla Fine del primo quarto (13-18) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff 2019. Milano e Avellino si ritrovano sul parquet del Forum per una seconda partita della serie che vale tantissimo. I Campioni d’Italia in carica sono con le spalle al muro e non possono permettersi un ulteriore passo falso in casa, mentre gli irpini sognano il 2-0 per avere ben tre possibilità (due in casa) di volare in ...

RAD - svelata la data di uscita dell'action rogue-like di Double Fine Production : RAD, il rogue-like d'azione sviluppato da Double Fine Productions, creatori di Brutal Legends, ha una data di uscita.Attraverso un comunicato stampa l'editore Bandai Namco ha annunciato che il gioco arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital il 20 agosto.RAD è ambientato in un mondo post-post-apocalittico, in cui l'umanità ha dovuto affrontare l'apocalisse, non una ma ben due volte. I giocatori vestiranno i panni di un ...

Trump - la minaccia definitiva : «La Fine ufficiale dell?Iran» : A parole è già guerra. Una guerra fatta di tensioni e di tweet, con Donald Trump che oscilla tra la retorica innocua di una campagna elettorale mai finita e la furia pericolosa di un...

Eutanasia - Fine delle cure per Lambert : “è uno scandalo assoluto non hanno neppure potuto baciare loro figlio” : Vicina ad un epilogo, la storia di Vincent Lambert infatti è iniziata – all’ospedale universitario di Reims in Francia – la procedura per mettere fine alle cure del paziente 42enne tetraplegico e da 10 anni risiede in stato vegetativo, diventato il simbolo del dibattito sull’Eutanasia. La notizia proviene da uno dei legali dei genitori di Lambert, i quali oggi dovevano presentare due ricorsi per bloccare la procedura medica. ...

Il sociologo che ci ha preso sul comunismo canta la Fine dell'Ue : Giuseppe Aloisi Il sociologo Emmanuel Todd, che aveva pronosticato la fine tragica del comunismo, è sicuro della precarietà dell'Unione europea Qualcuno si ricorderà de "Il crollo finale", l'opera tramite cui il sociologo Emmanuel Todd immaginò la fine, del tutto tragica, che avrebbe fatto l'Unione sovietica. Bene, quando a dire la loro sono coloro che la politologia e l'esperienza hanno elevato al ruolo di profeti, vale la pena ...

I fan in lutto per la Fine del Trono di Spade possono avere supporto psicologico per 45 euro l'ora : Sono tantissimi i fan disperati per la fine del Trono di Spade. Molti spettatori stanno vivendo la conclusione della serie tv come un lutto e per i più tristi c’è la possibilità di parlare dei loro sentimenti al modico prezzo di 45 euro.È il servizio messo a disposizione da Bark.com per i fan che sentano il bisogno di consolarsi con qualcuno in vista della messa in onda di questa sera.Il counselor (una specie di ...

Google : Fine della collaborazione con Huawei : Il recente blocco USA dei prodotti Huawei ha colpito duramente il colosso cinese, ma Google si prepara a interrompere il supporto ai suoi terminali. Huawei & Google Services I vari dispositivi, smartphone e tablet, presto non saranno più supportati dal colosso di Android, vedendo man mano bloccati i differenti processi. La notizia arriva da “Reuters” che ha riportato la decisione di cessare la collaborazione con Huawei a causa del recente ...

Tra problemi di surriscaldamento ed effetti della B168 per Honor 9 : situazione a Fine maggio : Ci sono alcune importanti novità che in questo periodo devono essere prese in considerazione per tutti coloro che dispongono di un Honor 9. Dopo le ultime novità condivise sulle nostre pagine, con cui abbiamo fatto il punto della situazione tra chi è stato abilitato a toccare con mano EMUI 9 e chi invece è rimasto fuori dopo i primi problemi trapelati, oggi 20 maggio è importante concentrarsi su due aspetti per mettere a fuoco quello che sta ...

La classifica della Serie A a una giornata dalla Fine : Quattro squadre si giocheranno all'ultima giornata gli ultimi due posti in Champions League, mentre Genoa e Fiorentina rischiano grosso