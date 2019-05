Debutto OnePlus 7 Pro in Italia | modelli e prezzi ufficiali

C’è anche una versione 5G di OnePlus 7 - per un terzetto al Debutto il 14 maggio - parola di OnLeaks : Nuove indiscrezioni per i nuovi OnePlus 7 arrivano a scombinare le cose ancora una volta: non uno, non due, ma sarebbero ben tre i modelli che dovrebbero uscire il prossimo 14 maggio, versione 5G compresa; perlomeno secondo quanto riporta OnLeaks. L'articolo C’è anche una versione 5G di OnePlus 7, per un terzetto al debutto il 14 maggio, parola di OnLeaks proviene da TuttoAndroid.