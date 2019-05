Coldiretti | addio alla plastica monouso da un italiano su 4

meteoweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2019) In Italia un cittadino su quattro (27%) ha già evitato di acquistare oggetti dicome piatti, bicchieri o posate mentre ben il 68% ritiene che sarebbe opportuno pagare un sovraprezzo per questi prodotti. E’ quanto emerge da una analisi dellasulla base dei dati Eurobarometro, diffusa in occasione dell’approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dell’Unione Europea di una nuova direttiva che impone agli Stati membri di vietare l’uso di una serie articoli income piatti, posate, cannucce e bastoncini cotonati entro il 2021. “Si tratta – sottolinea la– di un comportamento virtuoso spinto da una crescente attenzionesostenibilità ambientale dei propri comportamenti. Un tema che – continua la– riguarda non solo il rispetto dell’ambiente, ma anche la stessa salute degli animali, da quelli marini fino a ...

