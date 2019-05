Brucia il bus degli studenti | l' autista li mette in salvo

La Brucia no viva! Studentessa denuncia gli abusi sessuali del preside : Nursat, 19 anni, originaria di Feni, una piccola cittadina a 160 km da Dhaka, è morta per aver denuncia to gli abusi subiti dal preside della sua scuola. A riportare la notizia è la Bbc. La ragazza ha raccontato che il giorno 27 marzo, il preside l’ha chiamata nel suo ufficio e ha cominciato a toccarla in modo inappropriato. Prima che la situazione degenerasse, Nusrat Jahan Rafi è riuscita a scappare e ad andare subito dalla ...

Bangladesh - preside abusa di studentessa - lei lo denuncia : Bruciata sul tetto della scuola : Una terribile tragedia si è verificata negli scorsi giorni in Bangladesh, dove una ragazza di 18 anni, Nusrat Jahan Femi, è stata brutalmente data alle fiamme dal preside della scuola che frequentava. L'omicida, Siraj-ud-Daula, pare che in precedenza avesse abusato della giovane nel suo ufficio, quest'ultima però avrebbe raccontato tutto al fratello e ha denunciato tutto alle autorità. A questo punto l'uomo non l'ha presa benissimo, con una ...