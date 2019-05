Andy Murray pronto al rientro a Wimbledon | “non sento dolore | vorrei giocare in doppio

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019) Il recupero dall’intervento all’anca procede bene,vorrebbe già rientrare a, provando aalmeno nelAd inizio anno la sua carriera sembrava finita, mentre dopo un’operazione all’anca in grado di dargli una piccola chance di tornare nel circuito,potrebbe essere nuovamentea tennis. Il campione britannico è alle prese con una lunga riabilitazione post operatoria che sembra stia dando i suoi frutti, procedendo in maniera spedita. Intervistato dal ‘Times’,ha spiegato di voler provare a rientrare già a, quantomeno in, riducendo lo sforzo e la preparazione che servirebbe per il singolare:. Devo solo vedere quanto possa realmente migliorare l’anca. Vedendo quanto fatto da Bob Bryan, per ildovrebbe andare bene. Dovrò valutare da qui in ...

TennisWorldit : Jamie Murray: 'Non credo che Andy sarà pronto per Wimbledon' - evilbluebird : Back pages: ‘Sarrivederci’ for Chelsea manager Maurizio? - robbyfox21 : RT @DarioPuppo: Sir Andy Murray ha rivelato al The Times di confidare in un pieno recupero per tornare a giocare in singolare! Ha detto di… -