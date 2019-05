10 anni in giro per la Sicilia: un tour tra i 390 comuni per una guida innovativa

Un giro in camper per i 390 Comuni siciliani. Una specie di Sicilia "coast to coast" che, nei piani di Chris e Barbara, dovrebbe durare ben 10 anni. Questo il tempo stimato per fare tappa in tutti i comuni (quelli delle isole compresi), fermandosi anche per più di 2 settimane. Come si può conoscere realmente un territorio se non lo si vive? Per loro andare sul posto è essenziale: solo così si possono scoprire tutti i segreti di un luogo, immergendosi totalmente nell'atmosfera che lo contraddistingue e ascoltando le storie di chi abita lì da anni. Per non parlare, poi, dei posti magici, quelli che spesso le guide turistiche non riportano. "Il progetto è in atto da un anno", dicono Chris Costanzo e Barbara Turibio. Tra i loro obiettivi proprio quello di creare una nuova guida con "tutto quello che le altre non dicono".

