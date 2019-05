Un piatto unico… Pasta con le cime in rosso – ricetta passo passo con foto

cosacucino.myblog

(Di lunedì 20 maggio 2019)con leinIngredienti 400 g di orecchiette 500 g didi rapa 2 spicchi di aglio 150 g di passata di pomodoro 1 peperoncino piccante 2 cucchiai di olio extravergine di oliva sale Preparazione Lain 5 mosse 1) Fate imbiondire l’aglio sbucciato e schiacciato con l’olio extravergine in una padella, unite il peperoncino tritato, la passata di pomodoro e fate cuocere per 10 minuti a fuoco basso, mescolando. Al termine salate ed eliminate l’aglio. 2) Pulite ledi rapa: privatele delle foglie più grosse e dei torsoli, quindi fate scorrere i cespi dentro la mano semichiusa, in modo che restino solo i germogli e le foglie più tenere Poi lavate sotto un getto di acqua corrente. 3) Portate a bollore in una capace pentola 3 l di acqua, salatela e immergetevi lepreparate; aspettate che riprenda il bollore, unite anche le orecchiette e ...

