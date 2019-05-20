romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-05-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via di Tor Sapienza fra Via Collatina e Via Felice de Andreis #traffico rallentato causa #incidente in direzione… -
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 09:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZ RM-NORD E LATIBURTINA E PER UN INCIDENTE TRA L’AS CASILINA E L’APPIA ED ANCORA A TRATTI CODE TRA LA COLOMBO E LA RM FIUMICINO . IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA PISANA E LA TIBURTINA, ANCHE ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 09:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZ RM-NORD E LATIBURTINA E PER UN INCIDENTE TRA L’AS CASILINA E L’APPIA ED ANCORA A TRATTI CODE TRA LA COLOMBO E LA RM FIUMICINO . IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA PISANA E LA TIBURTINA, ANCHE ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZ RM-NORD ED IL BIVIO CON LA A24 E PER UN INCIDENTE TRA L’AS CASILINA E L’ARDEATINA E TRA LA COLOMBO E LA RM FIUMICINO . IN CARREGGIATA ESTERNA FILE A TRATTI TRA LA VIA DEL PESCACCIO E LA TIBURTINA, ANCHE PER UN ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA ED IL BIVIO CON LA A24 E TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA FILE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TIBURTINA E NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA BUFALOTTA ED IL BIVIO CON LA A24 E TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA FILE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TIBURTINA E NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 07:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN APERTURA AUMENTANO LE CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA ED IL BIVIO CON LA A24 E TRA LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA L’AS CASILINA E LA TIBURTINA E NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA CODE DI 5 KM A PARTIRE DA ...
Traffico Roma del 20-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019 ORE 07:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN APERTURA AUMENTANO LE CODE SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA TREA LE USCITE CASILJNA E ARDEATINA DIREZIONE PONTINA. SI STA IN CODA ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E FIORENTINI, VERSO IL CENTRO. Traffico IN PROGRESSIVO AUMENTO ANCHE LUNGO LE STRADE PIU’ ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 19.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO PER Traffico INTENSO E INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA TIBURTINA FINO ALLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA BIS TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIA MURACCIO DI RISCHIARO NELLE ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO PER Traffico INTENSO E INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA TIBURTINA FINO ALLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA BIS TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIA MURACCIO DI RISCHIARO ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA A RILENTO PER Traffico INTENSO E INCIDENTE DALLO SVINCOLO DELLA TIBURTINA FINO ALLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA BIS TRA LO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE E VIA MURACCIO DI RISCHIARO ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO DELLA PRENESTINA FINO ALLA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA. RIAPERTA AL Traffico VIA LANUVIO ALL’ALTEZZA DI VIA ALLUMIERE. A CENTOCELLE IN SVOLGIMENTO LA FESTA PATRONALE, CHIUSA AL Traffico ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BNE RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE. SEMPRE CHIUSA AL Traffico VIA LANUVIO A CAUSA DI ALBERI CADUTI SULLA SEDE STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA ALLUMIERE. A CENTOCELLE IN SVOLGIMENTO LA FESTA PATRONALE, CHIUSA AL ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 14:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SI GUIDA SENZA PROBLEMI ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST E SULLE PIù IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE NEL QUARTIERE TUSCOLANO MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA LANUVIO PER ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 13 : 30 : Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione rallentamenti per incidente in via Tor di Quinto altezza di via Federico Caprilli in zona Vitinia causa un allagamento è chiusa via Fiume Aldo tra Piazza Stanlio e Ollio e via Ostiense si sta per concludere la ventesima edizione della Race for the cure per la lotta ai tumori del seno ancora rallentamenti nella zona del Circo Massimo a Centocelle festa patronale chiusa al Traffico Piazza San Felice da ...
Traffico Roma del 19-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ORE 12:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A TRASTEVERE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE AVVENUTO IN PIAZZA DELL’EMPORIO. NELL’INCIDENTE È RIMASTO COINVOLTO UN MEZZO AMA ALLE 12:00 A SAN PIETRO LA REGITA DEL REGINA COELI E A SEGUIRE LA BENEDIZIONE DI PAPA FRANCESCO . POSSIBILI DISAGI PER IL Traffico AL TERMINE DELLA CERIMONIA AL CIRCO MASSIMO ...