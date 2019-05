Siena | si separano le strade con il tecnico Mignani

calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Michelee ilnon proseguiranno più insieme. Dopo due anni le lorosi. Con l’ormai ex, i bianconeri hanno sfiorato la Serie B l’anno scorso perdendo la finale playoff contro il Cosenza. Quest’anno, invece, la prematura eliminazione agli spareggi. L’annuncio dell’addio, tramite una nota della stessa società toscana. “Dopo un incontro che si è tenuto con l’allenatore – si legge – è arrivata la decisione consensuale di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La presidente Anna Durio e tutta la dirigenza ringraziano mistered il vice Simone Vergassola per il lavoro svolto con grande dedizione, passione e professionalità, che ha portato ad emozioni indimenticabili come l’impresa di Catania e la disputa della finale playoff di Pescara, oltre ad una crescita ...