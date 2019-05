“Pint of Science” | l’occasione di sorseggiare una pinta di scienza nei pub italiani

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Al via “Pint of Science”, ossia “Unadi”, il più grande evento di divulgazione scientifica del mondo, nel quale i ricercatori parlano delle loro scoperte nei pub. L’edizione 2019 è riuscita a coinvolge 24 Paesi e solo in Italia più di 300 ricercatori che si alterneranno da oggi fino al 22 maggio in 74 pub di 23 città, da Trieste a Catania, per parlare di microplastiche, nanotecnologie, neuroscienze e big data. Obiettivo dell’iniziativa “Rendere laalla portata di tutti in un contesto informale come il pub sotto casa“, dichiara Alessia Tricomi, presidente dell’Associazione Culturale Pint Of Science Italia. I pub coinvolti nelle tre serate dell’evento ospiteranno le presentazioni, di circa 40 minuti, dei ricercatori impegnati in temi di grande attualità, alle quali seguiranno le domande del pubblico. Gli ...

