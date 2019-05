Napoli | l’agente di Hernandez | “Trattativa viva e concreta”

Calciomercato Napoli : Hernandez - l’agente conferma la trattativa : Ultime dal Calciomercato del Napoli Nei giorni scorsi si era parlato dell’ipotesi di Theo Hernandez al Napoli. Il calciatore di proprietà del Real Madrid non rientrerebbe nei piano della società spagnola per la prossima stagione. Ancelotti invece lo aveva segnalato, voci raccontano addirittura di una sua telefonata al calciatore, e De Laurentiis ha messo sul piatto 15 milioni per concludere l’affare Oggi il procuratore di Hernandez, ...

Napoli - l’agente di Gaetano : “L’anno prossimo andrà in prestito in Serie B o Serie A” : Napoli, il futuro di Gaetano: l’annuncio dell’agente del ragazzo Napoli futuro Gaetano| Intervenuto a Radio CRC, l’agente di Gianluca Gaetano, Giulio Dini, ha parlato dell’esordio del ragazzo in Serie A nella sfida di ieri contro la SPAL. Inoltre naturalmente è stato toccato anche il tema futuro, con una “decisione” netta presa dall’agente. Napoli, queste le dichiarazioni dell’agente di Gaetano “Il ...

Kiss Kiss – Doppio addio in casa Napoli : telefonata tra l’agente e De Laurentiis. Allan… : Calciomercato Napoli Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto ha dichiarato: “Si sono gettate le basi per Insigne per un possibile rinnovo fino al 2024. Procede ora il recupero fisico. Il nome più caldo resta quello di Lozano, si farà di tutto per portarlo a Napoli. Non è facile, ci sono molti club su di lui, ma il Napoli ci proverà. Su Veretout: piace non poco al Napoli, ma l’eventuale arrivo è legato ...

Calciomercato – Zaniolo-Napoli - l’annuncio dell’agente : i dettagli : Calciomercato, le parole dell’agente di Zaniolo sul futuro del giocatore L’agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro del suo assistito a Il Romanista. Queste le sue parole riportate da Calciomercato.com: “Io non posso che confermare la nostra volontà di firmare con la Roma. Credo, peraltro, che sia chiaro e comprensibile a tutti come ci sia la necessità di ...

Napoli - l’agente svela il futuro di Younes : “Ciò che avete visto ieri, per me, non è una novità. Ha fatto la miglior prestazione da quando è a Napoli; diventa micidiale in fase di finalizzazione. E’ uno che ha le qualità per incidere fortemente. La sua grande dedizione ha convinto Ancelotti nell’utilizzarlo; mi auguro che riceva ancora continuità per dimostrare il suo valore in futuro. L’armonia con i compagni fuori dal campo beneficia anche il gioco in ...

Napoli - l’agente di Younes fa sognare i tifosi : “potrebbe ripercorrere le orme di Mertens” : L’agente del calciatore del Napoli ha parlato in vista del prossimo anno, lanciandosi in un ardito paragone “Ciò che avete visto ieri, per me, non è una novità. Ha fatto la miglior prestazione da quando è a Napoli; diventa micidiale in fase di finalizzazione. E’ uno che ha le qualità per incidere fortemente. La sua grande dedizione ha convinto Ancelotti nell’utilizzarlo; mi auguro che riceva ancora continuità per ...