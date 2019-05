MeetMillennials | Matteo Salvini risponde agli studenti su Skuola net

huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) Torna, il format ideato da noi di.net per avvicinare la politica ai giovani, in vista dell’ormai imminente voto del 26 maggio per rinnovare il Parlamento europeo.Per l’edizione #ElezioniEuropee2019, nella terza puntata, sarà ospite, Vicepremier e candidato Lega. Sarà proprio lui are alle domande dei Millennial e dei nuovi elettori appena maggiorenni, che appartengono alla Generazione Z.Appuntamento su.net e rispettivi account ufficiali su Facebook e Youtube lunedì 20 maggio alle 14.00.Anche la politica vive sempre più sulle piattaforme digitali e di social media. Per sottolineare questo legame, il live sarà trasmesso da Binario F from Facebook, lo spazio che il social network ha aperto presso la Stazione Termini di Roma negli spazi di LVenture e LUISS EnLabs, e dedicato alla ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.