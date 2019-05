laragnatelanews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Alcuni si lasciano ispirare da scrittori famosi per le loro foto sui social ed altri (per fortuna!) utilizzano l’ispirazione perottimi cocktail. L’ispirazione è arrivata a Gianluca Amato, barman del Jacky Bar del Tiberio Palace Hotel di Capri, che proprio passeggiando sull’ isola si è trovato spettatore, come Neruda, del tempo che passa lentamente tra rocce e mare limpido. Il poeta scrisse le sue parole indimenticabili e Gianluca ha creato un twist sul Negroni, nell’anno del suo centenario,uno dei cocktail più richiesti e “prova del nove” anche per la bravura del barman. Non il solito Negroni, ma una base di Pisco cileno (omaggio a Neruda) infuso con Tè Lapsang souchong, Vermouth dolce Oscar 697 e bitter Campari con gocce di Chunco bitter. INGREDIENTI: 30 ml Vermouth dolce Oscar 697 30 ml Pisco infuso con Tè Lapsang souchong 30 ml bitter Campari 2 dash bitter ...

laragnatelanews : L’estate tarda ad arrivare… ma possiamo sempre iniziare a preparare un cocktail! - evyna : L’estate tarda ad arrivare… ma possiamo sempre iniziare a preparare un cocktail! - R_CaseAre : L'estate tarda ad arrivare.. ma noi non ci arrendiamo! La spiaggia della #Brussa è magica anche col brutto tempo. S… -