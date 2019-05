Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Ildell'ieri al San Paolo dicontro gli azzurri ha fatto non poco rumore. La squadra nerazzurra è stata sconfitta 4-1 in una gara senza storia, che non l'ha vista mai in partita nonostante in teoria dovesse avere maggiori motivazioni rispetto agli avversari. La squadra di Ancelotti, infatti, ha conquistato il secondo posto aritmeticamente già qualche giornata fa. I nerazzurri, invece, si giocano la qualificazione in Champions League e ora sono quarti, sempre con 66 punti, con una sola lunghezza di vantaggio sul Milan quinto. Settimana prossima, nell'ultima giornata, dunque, ci si gioca tutto in casa, allo stadio Meazza, contro l'Empoli, in piena corsa per la salvezza.richiama l'Ildell'allo stadio San Paolo ha fatto discutere non poco e ha messo in mostra uno stato di forma non esaltante, oltre a portare a galla tutti i problemi della ...

Gazzetta_it : #Inter, che crollo a #Napoli: #Champions più dura per i nerazzurri - ArmandoAreniell : Inter, crollo con il Napoli: il presidente Zhang non l'avrebbe presa bene - Claudio35260961 : @FrancescaCphoto @annarosacosta @Inter Il crollo c'è sempre stato da dopo il Triplete -