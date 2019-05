Ieri e oggi con Carlo Conti su Rai3 | la prima con Panariello e Pieraccioni Anteprima

Carlo Conti torna su Rai3 con Ieri e oggi : gli ospiti della 1^ puntata : Ieri e oggi: Carlo Conti ospita Panariello e Pieraccioni nella prima puntata Carlo Conti, che anche quest’anno ha condotto con successo Tale e Quale Show e La Corrida conclusasi venerdì scorso, dal 16 giugno sbarcherà in seconda serata su Rai3 con la seconda edizione di Ieri e oggi. Lo storico programma che debuttò nel lontano 1967 e che ripercorreva la carriera di grandi personaggi dello spettacolo italiano, dopo il successo dello ...

“Portami dove sei nata” : nel suo libro Roberta Scorranese racconta l’Abruzzo di oggi e di Ieri : Una saga familiare che inizia negli anni Quaranta, che va di pari passo con il racconto di una terra presente, ancora viva nonostante tutto: è questo l’Abruzzo raccontato da Roberta Scorranese in "Portami dove sei nata", il libro uscito ad aprile per Bompiani. Pagine intime, che attraverso i personaggi del passato raccontano il presente di un territorio, quello abruzzese, ancora diviso fra "crolli e miracoli".Continua a leggere

Oggi - più di Ieri - ci mancano Pino Daniele e Massimo Troisi : Forse Pino Daniele avrebbe riso leggendo che a Brembate, in provincia di Bergamo, il suo verso più politico, “Questa Lega è una vergogna”, contenuto in O’ Scarrafone, è stato usato per contestare il vicepremier, ministro e leader della Lega Matteo Salvini. Ma avrebbe sorriso (forse, sempre forse) non perché i vigili del fuoco si erano prodigati per togliere in fretta e furia lo ...

Conte : antisemitismo di Ieri e oggi è suicidio dell’uomo europeo : Roma – “L’oblio e’ il piu’ micidiale alleato dell’odio. L’impegno dell’Italia e’ per combattere ogni forma di discriminazione e intolleranza. L’antisemitismo di ieri e oggi e’ il suicidio dell’uomo europeo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo alla cerimonia in Sinagoga a Roma. L'articolo Conte: antisemitismo di ieri e oggi è suicidio dell’uomo ...

Lavoro e immigrazione - drammi di Ieri e di oggi : Passato e presente si intrecciano e si confondono. Le cronache di ieri così simili a quelle odierne. Così capita che un fatto dei primi anni Cinquanta, l'annuncio per un posto di Lavoro a cui si ...

Giorgio AlfIeri oggi : baratro economico - legame con Martina - rinascita : Giorgio Alfieri oggi: il baratro economico (“debito da 170 mila euro, ho dovuto vendere tutto”), il rapporto con Martina Luciani dopo il periodo buio e la nuova vita (“Se Maria richiamasse direi di sì”) Giorgio Alfieri, il peggio è alle spalle. L’ex tronista di Uomini e Donne, uno dei più amati di sempre, si è […] L'articolo Giorgio Alfieri oggi: baratro economico, legame con Martina, rinascita proviene da ...

Ieri deserta - oggi piena. Con una standing ovation finale sì della Camera alla commissione Regeni : Hanno votato a favore tutti i gruppi tranne Forza Italia che si è astenuta. Il giorno dopo l'inizio del dibattito in un Aula vuota, con la presenza di appena 19 deputati su 630 e un solo ...

Caso Siri : Conte ha incontrato Ieri sera il sottosegretario. Oggi la decisione : Sono ore decisive per il Caso Siri. E' stato anticipato a ieri sera il faccia a faccia tra il presidente del consiglio Conte e il sottosegretario ai Trasporti sul quale però, al momento non è ancora ...

La vergogna di Ieri a Milano - e quella di oggi a Roma : 'Mai più antifascismo' - striscione di Forza Nuova al tribunale : Questa mattina a Milano è stata ritrovata bruciata la corona posta in memoria del partigiano Angelo Ciocca. Un altro sfregio alla liberazione dopo l'adunata fascista di ieri. Adunata difesa oggi nella ...

Mickey Rourke Ieri e oggi : l'ultima trasformazione è "horror" : C’era una volta Mickey Rourke, ora c'è... Michael Myers? L’attore compie 67 anni a settembre, ma l'impressione diffusa è che il cambiamento del protagonista del cult erotico patinato Nove settimane e ½ (1986) vada ben oltre il processo fisiologico di invecchiamento. Nove settimane e 1/2 (1989)Nove settimane e 1/2 (1989)Sunset BoulevardIl legame tra Mickey Rourke e la chirurgia estetica è un amore di ...

Sblocca cantIeri - Di Maio : "Oggi sigilliamo e mandiamo in Gazzetta il decreto" : Non è più una questione tecnica giuridica ma morale e politica. Va bene rispettare i tre gradi di giudizio, ma qui la questione è morale" ha concluso il Vicepremier.

