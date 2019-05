Conte | gravissimo mettere in dubbio mia imparzialità

Conte risponde a Giorgetti : “Gravissimo dubitare della mia imparzialità”. Salvini difende il premier : In un’intervista a La Stampa Giancarlo Giorgetti ha lanciato l’affondo al premier Giuseppe Conte, accusandolo di non essere imparziale e, anzi, parteggiare per il Movimento 5 stelle. Parole giudicate «gravissime» dal presidente del Consiglio, che sfida il sottosegretario leghista: «Se si mette in discussione l’operato del sottoscritto» i «percorsi ...

