Conte a Norcia contestato dai terremotati Dubbi di costituzionalità sul dl sicurezza

(Di lunedì 20 maggio 2019) Una folla distatori che hanno subito danni dal terremoto del 2016 nel Centro Italia, ha accolto il presidente del Consiglio, Giuseppe, arrivato acon il sottosegretario alla presidenza del consiglio Vito Crimi per un incontro con i sindaci dei territori. All'arrivo del premier i cittadini del Comitato Rinascitahanno mostrato striscioni con scritto "Senza ricostruzione non c'è futuro, ciarlatani tutti" e "Il tempo è scaduto ridateci i nostri paesi basta chiacchiere", insieme a diversi disegni di Pinocchio a simboleggiare bugie e false promesse.si è fermato a parlare con loro dichiarando che molti sono problemi "ereditati". "Abbiamo un decreto in sede di conversione, il fatto che noi oggi facciamo una riunione tecnica qui è per non sbagliare gli emendamenti che dobbiamo inserire". Il premier ha assicurato ai sindaci dei comuni colpiti che nel decreto ...

antbarto : In visita all’Ospedale di Norcia e, nel pomeriggio, all’incontro con il Presidente Giuseppe Conte per fare il punto… - gbasilietti : Video servizio sulla visita del presidente del Consiglio Conte a Norcia - ekuonews : 'Consapevoli ci sono comunità che soffrono'dice premier a Norcia -