Brasile, banda spara in bar: 11 morti

Unaarmata ha fatto irruzione ieri pomeriggio in un bar della città brasiliana di Bele'm, nello stato di Parà, e ha aperto il fuoco uccidendo sei donne e cinque uomini. Le autorità locali confermano il massacro ma non hanno fornito dettagli. Alla fine di marzo il governo federale aveva inviato le truppe della guardia nazionale a Bele'm per 90 giorni per rafforzare la sicurezza. Ilha raggiunto il livello record di 64.000 omicidi nel 2017, il 70% dovuti ad armi da fuoco e alla violenza delle gang.(Di lunedì 20 maggio 2019)