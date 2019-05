quotidianodiragusa

(Di domenica 19 maggio 2019) All’insegna della, dell’amicizia e del divertimento si è disputata una bellache è stata apprezzata tantissimo dai giovani

quotidianodirg : Un successo la partita per la legalità a Comiso - PagineRomaniste : #Fazio: 'Al di là di quanto è successo, eravamo concentrarti per vincerla. Era importante per noi, nel secondo temp… - SilvanBenedetti : @angelomangiante Si ma questa partita era da vincere. E tutto quello che è successo ha destabilizzato la squadra -