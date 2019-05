Tutti su Nicolas Pépé | adesso è libero Il suo allenatore | “Se ne andrà”

"Mi vuole rubare Tutti i soldi". Nicolas Cage chiede il divorzio dopo 4 giorni : Scene da panico per l'attore Nicola Cage e la neo moglie Erika Koike di 34 anni. L'attore di 'Leaving Las Vegas' come riporta il Daily Mail , sabato scorso è stato ripreso mentre chiede va una licenza ...

Tutti pazzi per Nicolas Tagliafico : da Madrid e Londra arrivano offerte… : Nicolas Tagliafico potrebbe essere uno dei calciatori nell’occhio del ciclone nel prossimo calciomercato, il terzino potrebbe dire addio all’Ajax Tutti pazzi per Nicolas Tagliafico. Il terzino sinistro argentino non è riuscito a mettersi in mostra con la maglia della sua Nazionale ai Mondiali in Russia, ma si è rifatto con gli interessi nella sua annata all’Ajax ricca di soddisfazioni personali e di squadra. Dopo ...