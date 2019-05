Tennis | WTA Strasburgo 2019 | esordio vincente per Aryna Sabalenka e Qian Wang

Circuito Wta torna a Palermo - aria di grande Tennis in Sicilia : tennis. Sei anni dopo Palermo e la Sicilia tornano a respirare aria di grande tennis. Dal 20 al 28 luglio le migliori giocatrici del mondo

Tennis - Ranking WTA (13 maggio 2019) : Naomi Osaka sempre sul trono - Simona Halep si avvicina - Camila Giorgi n.1 italiana : Naomi Osaka si conferma in vetta al Ranking WTA di Tennis anche questa settimana. La giapponese deve ringraziare l’olandese Kiki Bertens (n.4 del mondo e best Ranking), vittoriosa in finale contro la rumena Simona Halep (n.2 del mondo). Per via di questo risultato la vincitrice del Roland Garros 2018 non è riuscita a tornare sul trono. In terza posizione troviamo la tedesca Angelique Kerber (5285 punti), mentre in quinta la ceca Petra ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : Kiki Bertens trionfa battendo in finale per 6-4 6-4 Simona Halep : Nella finale del WTA Premier Mandatory di Madrid Kiki Bertens, dopo aver perso la sfida decisiva dell’anno scorso contro Petra Kvitova, trionfa battendo con un doppio 6-4 Simona Halep. Nel primo set Halep va due volte avanti di un break ma non riesce a confermarlo, anzi, dal 4-2 in suo favore subisce un parziale di quattro giochi consecutivi e Bertens, che è stata molto più solida e meno fallosa della sua avversaria, intasca il primo set in 37 ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : Kiki Bertens raggiunge Simona Halep in finale alla Caja Magica : Kiki Bertens raggiunge per la seconda volta consecutiva la finale al WTA Premier Mandatory di Madrid. L’olandese batte l’americana Sloane Stephens con il punteggio di 6-2 7-5, arrivando dunque in fondo a un torneo per l’undicesima volta nella propria carriera (8 le vittorie, 2 le sconfitte, una delle quali è proprio quella dello scorso anno alla Caja Magica contro la ceca Petra Kvitova). Bertens affronterà in finale la rumena ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : Simona Halep vola in finale - la rumena asfalta nel terzo set Belinda Bencic : Simona Halep può esultare e festeggiare l’accesso alla finale del WTA di Madrid 2019. La rumena (n.3 del mondo) ha piegato in 2 ore di gioco la svizzera Belinda Bencic (n.18 del ranking), che ieri aveva superato a sorpresa la n.1 del ranking Naomi Osaka, con il punteggio di 6-2 6-7 (2) 6-0. Una partita che effettivamente è durata due parziali poi Halep ha cambiato marcia nella terza frazione e non c’è stata storia. Per lei si tratta ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : Belinda Bencic elimina Naomi Osaka - Kiki Bertens domina Petra Kvitova : Era una partita a rischio, quella della numero 1 del mondo Naomi Osaka contro Belinda Bencic nei quarti di finale del WTA Premier Mandatory di Madrid e tale si e confermata. Ha vinto infatti la svizzera, come sul cemento di Indian Wells lo scorso marzo quando si era imposta in due rapidi set, stavolta ce l’ha fatta col punteggio di 3-6 6-2 7-5 in 2 ore e 11 minuti di gioco. Belinda sta piano piano ritrovando il Tennis che l’aveva fatta issare ...

WTA Madrid – Kiki Bertens è l’ultima semifinalista : la Tennista olandese non lascia scampo a Petra Kvitova : Kiki Bertens è la quarta e ultima semifinalista del WTA di Madrid: la tennista olandese supera Petra Kvitova in due set Dopo Halep, Bencic e Stephens, Kiki Bertens completa il quadro delle semifinali del WTA di Madrid. La tennista olandese ottiene l’ultimo pass disponibile per il passaggio del turno superando in 1 ora e 20 minuti la numero 2 del mondo, Petra Kvitova. Kiki Bertens non ha lasciato scampo alla sua avversaria, imponendosi in ...

WTA Madrid – Sloane Stephens è in semifinale! La Tennista americana liquida Petra Martic in due set : Sloane Stephens accede alla semifinale del WTA di Madrid: la tennista americana supera in due set Petra Martic e attende la vincitrice di Bertens-Kvitova Sloane Stephens è la terza semifinalista del WTA di Madrid. Dopo i successi di Halep e Bencic anche la tennista americana ha staccato il suo pass per il penultimo atto del torneo iberico. Stephens, numero 8 del ranking mondiale femminile, ha sconfitto Petra Martic, neo vincitrice del WTA ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : negli ottavi di finale le big vincono e convincono. Halep e Kvitova sugli scudi : La giornata odierna del WTA Premier Mandatory di Madrid è stata dedicata alla disputa degli ottavi di finale. Molte delle big hanno fatto molto in fretta a vincere e il record di velocità spetta alla romena numero 3 del mondo Simona Halep che ha impiegato solamente 45 minuti per rifilare uno spietato doppio 6-0 (48 punti vinti contro 12!) alla slovacca Viktoria Kuzmova. Hanno impiegato due set rapidi anche l’olandese Kiki Bertens, testa di serie ...

WTA Madrid – Kiki Bertens sul velluto : la Tennista olandese spazza via Sevastova e vola ai quarti : Kiki Bertens si impone in 61 minuti si Anastasija Sevastova negli ottavi di finale del WTA di Madrid: la tennista olandese si impone 6-1 / 6-2 Bastano appena 61 minuti a Kiki Bertens per ottenere un’agevole vittoria e staccare il pass per i quarti di finale del WTA di Madrid. La tennista olandese, settima forza del ranking mondiale femminile, si è imposta sulla lettone Anastasija Sevastova in 2 set, vinti con il punteggio di 6-1 / ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : soffre Naomi Osaka - fuori Karolina Pliskova - si ritira Angelique Kerber : Due teste di serie sono uscite di scena nella seconda giornata dedicata al secondo turno del WTA Premier Mandatory di Madrid. La ceca numero 5 del tabellone Karolina Pliskova, che già aveva sofferto contro l’ucraina Dayana Yastremska, ha ceduto col punteggio di 7-5 2-6 6-4 all’altra ucraina proveniente dalle qualificazioni Kateryna Kozlova, che ora incontrerà negli ottavi di finale la svizzera Belinda Bencic. Esce di scena, non sul campo ma per ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : avanzano tutte le big : Si sono disputate oggi le prime otto partite del secondo turno del WTA Premier Mandatory di Madrid. Era molto interessante il match tra la statunitense Sloane Stephens, numero 8 del tabellone, e la bielorussa Victoria Azarenka: ha vinto la prima col punteggio di 6-4 2-6 6-2 in poco più di due ore, la finalista del Roland Garros del 2018 e vincitrice degli US Open del 2017 affronterà ora la vincitrice del match tra la cinese Saisai Zheng e la ...

Tennis - classifica Wta : la Giorgi perde posizioni - Osaka sempre prima : ROMA - Camila Giorgi perde quattro posizioni nella classifica pubblicata stamane dalla Wta : la 27enne marchigiana e' numero 34 ed e' sempre la prima delle azzurre. Dietro di lei scivola di due ...