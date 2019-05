Team Sonic Racing | SEGA dice NO a DLC e Microtransazioni

gamerbrain

(Di domenica 19 maggio 2019) A partire da questa settimana sarà disponibile nei negozi e store digitali, mentre domani arriverà sul blog la nostra Recensione.ha voluto chiarire la scelta deldi non introdurre il supporto per eventuali DLC a pagamento e le: Nessun DLC futuro, tutto lo sbloccabile è in gioco Uno dei membri deldi sviluppo ha dichiarato: Vi erano differenti opzioni che avevamo preso in considerazione, come l’ipotesi di proporre in futuro dei DLC con nuovi contenuti, durante lo sviluppo abbiamo scartato l’idea. Crediamo che tutti i contenuti debbano essere presenti in gioco fin dal lancio, non vi chiederemo per tanto 3 dollari per sbloccare un personaggio, veicolo o altro che abbiamo tagliato durante lo sviluppo. Tutto ciò che sbloccherete è tutto ciò che il gioco ha ...

RedSavarin14 : RT @NintendoHall: Team Sonic Racing: il giro delle recensioni per l'ultimo racing game del porcospino blu - RedSavarin14 : RT @NintendoHall: Team Sonic Racing: il giro delle recensioni per l'ultimo racing game del porcospino blu - RedSavarin14 : RT @NintendoHall: Team Sonic Racing: pubblicato un video comparativo tra la versione Switch e PS4 -