Riace | indagata candidata sindaco lista di Lucano per falso ideologico in concorso

(Di domenica 19 maggio 2019) A pochi giorni dalle elezioni comunali di, la Procura di Locri ha notificato l’avviso di conclusione indagini per uno stralcio dell’inchiesta “Xenia”. Questa volta a essereè il candidato aMaria Spanò che guida la“Il cielo sopra” dove uno dei candidati consiglieri è proprio l’ex primo cittadino “sospeso” Mimmo. Per molti anni la Spanò è stata assessore proprio die, incon lui, secondo il sostituto procuratore Michele Permunian, avrebbe rilasciato carte d’identità a soggetti stranieri primi dei previsti requisiti. L’accusa è dicommesso dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. In sostanza, stando al capo di imputazione, avrebbe falsamente attestato che il Jawad El Bahri, un ragazzo di 30 anni di origine marocchina, fosse residente nel Comune di. Stessa cosa per la nigeriana ...

