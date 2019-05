huffingtonpost

(Di domenica 19 maggio 2019) “e crocifissi sono usati come segni dal valore politico, ma in maniera inversa rispetto al passato: se prima si dava a Dio quel che invece sarebbe stato bene restasse nelle mani di Cesare, adesso è Cesare a impugnare e brandire quello che è di Dio”. Lo scrive sul suo profilo Facebook,Antonio, direttore della Civiltà Cattolica. Il bersaglio diè senza dubbio Matteoche ha concluso il comizio in Piazza Duomo a Milano stringendo nelle mani uno.In un secondo post il direttore della rivista dei Gesuiti ricorda di “non nominare il nome di Dio invano” per “i propri scopi”. “La coscienza critica e il discernimento - sottolinea - dovrebbe aiutare a capire che non è un comizio politico il luogo per fare litanie (e in nome di valori che col Vangelo di Gesù ...

HuffPostItalia : Padre Spadaro contro Salvini: 'I cristiani si indignino sui rosari in plitica' - FrancescoCoccoT : Padre Spadaro contro Salvini: 'I cristiani si indignino sui rosari in plitica' - hagakure_jfp : Caro Padre Spadaro, “è finita la pacchia”, verrebbe da dire. Chi di Rosario ferisce, di rosario... (#Salvini ha sba… -