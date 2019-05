Matteo Salvini condannato dal mondo cattolico per aver esibito un rosario sul palco

Firenze - in mille protestano al comizio di Matteo Salvini : cariche della polizia : Oltre mille persone si sono radunate in piazza della Repubblica per protestare contro Salvini: un centinaio di manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine per raggiunge la vicina piazza Strozzi. "Dopo il Matteo di Rignano facciamo il Matteo padano" è scritto su uno striscione.Continua a leggere

Matteo Salvini - in Europa i sovranisti resteranno minoranza. I dossier riservati : non superano i 130 deputati : "Più Salvini per dire basta all'Europa", basta "all'islam" e basta ai "barconi degli immigrati illegali", tuona Geert Wilders del Partito per la Libertà olandese mentre Marine Le Pen, anche lei ospite del leader della Lega in piazza Duomo a Milano sbotta contro i "nefasti venti della globalizzazione

Matteo Salvini a Firenze - scontri tra centri sociali e forze dell'ordine : Manifestanti dei collettivi di sinistra e forze dell’ordine si fronteggiano in Piazza della Repubblica a Firenze, dove è stato chiuso l’accesso a Piazza Strozzi, sede del previsto intervento del vice premier Matteo Salvini, alle 21.00. La contestazione è iniziata alle 20.20. I manifestanti hanno ten

La scomunica politica della Chiesa a Matteo Salvini : Potrà anche vincere le elezioni europee, ma non così. Non con il Crocifisso, con il Rosario o invocando la Madonna la cui corona di dodici stelle è l’emblema stesso dell’Unione europea, e ne costituisce la bandiera in campo blu come il manto della Vergine raffigurato nella iconografia popolare. In hoc signo non vinces, non vincerai utilizzando quel segno, è la reazione, compatta, del mondo cattolico contro ...

Pietro Senaldi : "Piazza - rosario e professoressa - le tre balle della sinistra su Matteo Salvini" : Ci sono "tre episodi che rappresentano bene il clima elettorale", spiega Pietro Senaldi, che smaschera la sinistra nella sua campagna contro Matteo Salvini: "Ha messo in giro le foto del flop della piazza durante il comizio del leader della Lega in Duomo a Milano", peccato che quelle immagini siano

Carlo Calenda in piazza Duomo dove parla Matteo Salvini - una farsa : "Non ho paura - vado dove voglio" : «Io c'ero. Bacioni da Milano». È il tweet con il quale Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico e candidato alle Europee per il Pd, fa il verso al manifesto della Lega, che nei giorni precedenti alla manifestazione di piazza Duomo aveva inserito il suo nome - e il suo volto - tra i nomi c

Matteo Salvini - "patto con Nicola Zingaretti per far fuori Di Maio". Scenario clamoroso sull'intesa post-voto : Un patto post-voto tra Matteo Salvini e Nicola Zingaretti per far fuori Luigi Di Maio. Forse è qualcosa in più di fantapolitica, se a riferirlo è Luigi Bisignani, uno che di sussurri se ne intende. Nel suo editoriale sul Tempo, dopo aver dato per scontato il voto anticipato a ottobre, Bisignani si a

'Dio è di tutti - non invocarlo per sé' Il Vaticano contro Matteo Salvini : "Io credo che la politica partitica divida, Dio invece e' di tutti. Invocare Dio per se stessi e' sempre molto pericoloso". Lo ha detto il segretario di stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, a margine della Festa dei Popoli a San Giovanni in Laterano, dove ha celebrato la messa lanciando un monito contro l'indifferenza. La Festa e' stata partecipata da tanti gruppi delle varie comunita' immigrate ...

Lampedusa - il parroco si rivolge a Salvini. "Matteo non usare la Madonna" : Ieri il ministro dell'Interno si era affidato a Maria. Il sacerdote siciliano: "Ti invito ad aprire il Vangelo"

Matteo Salvini riempie piazza Duomo : ‘Tassa al 15%’ : Migliaia e migliaia di persone ieri, sabato 18 maggio 2019 si sono radunate in piazza a Milano, davanti al maestoso Duomo, per la manifestazione dei sovranisti. Un vero bagno di folla per il Matteo Salvini che ha riempito la piazza milanese. Migliaia di sostenitori della Lega hanno assistito al comizio anche attraverso la diretta lanciata dalle pagine social ufficiali del Ministro Dell'Interno. Molti si sono emozionati per il discorso fatto ...

Papa Francesco imita Luigi Di Maio : no a Matteo Salvini. Ecco perché il leghista si affida alla Madonna : Gli anti salviniani hanno infine individuato il loro leader naturale: in mancanza di meglio si affidano a Papa Francesco. E lui li ricambia con il suo presenzialismo sempre più politico, ingombrante, volitivo e dialettico nei confronti del ministro più amato dagli italiani e più detestato da chi ci

Cattolici contro Matteo Salvini : “Non nomini Dio per i propri scopi politici” : Una vera e propria rivolta da parte di esponenti del mondo cattolico dopo l'ennesimo utilizzo dei simboli religiosi da parte di Matteo Salvini. Famiglia Cristiana: "Andato in scena l'ennesimo esempio di strumentalizzazione religiosa per giustificare la violazione sistematica nel nostro Paese dei diritti umani".Continua a leggere