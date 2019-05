LIVE Venezia-Trento basket | Play-off 2019 in DIRETTA | gara-1 in tempo reale

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) Buonasera e benvenuti allatestuale di-1 dei quarti di finale di Serie A: si affrontano la terza e la sesta squadra in termini di punteggio nella regular season passata. Un grande classico ormai tra la squadra lagunare e trentina: dopo la sfida Scudetto 2017 vinta dalla Reyer, l’anno scorso in semifinale l’ha spuntata l’Aquilache poi ha perso in finale contro l’Armani Milano. Dopo la sfida pomeridiana che vedrà contro la vincitrice della Coppa Italia, Cremona, contro la neopromossa Alma Trieste, ci sarà la sfida del Palasport Taliercio. Terza sfida dell’anno tra le due compagini, che in campionato hanno espugnato i palazzetti avversari: nella prima sfidaha dominato in quel di(87-64), mentre al ritorno la Dolomiti si è imposta al supplementare per 81-77. Per cui, anche oggi, non è scontata la ...

