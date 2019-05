La regina | tra Archie e la sua grande passione | i cavalli

Con chi è fidanzata Elettra Lamborghini? Afrojack - il dj olandese che ha fatto perdere la testa alla regina del twerk [GALLERY] : Chi è Afrojack? Il dj olandese fidanzato di Elettra Lamborghini, coach di The Voice 2019 Elettra Lamborghini sta riscuotendo molto successo nel suo ruolo di coach all’edizione 2019 di The Voice. La famosa ereditiera italiana è stata di recente protagonista di “Tinder a sorpresa” de Le Iene, dopo del quale ha affermato di non voler dare una chance alle sue due vittime, perchè felicemente fidanzata. Ma chi è l’uomo ...

L'immagine del primo incontro tra la regina Elisabetta II e Baby Sussex : stata davvero una gran giornata per il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor che, dopo essere stato presentato alla stampa dai suoi due emozionatissimi genitori, il Principe Harry e Meghan ...

L'immagine del primo incontro tra la regina Elisabetta II e Baby Sussex - : Sandra Rondini Tra le braccia di sua madre Meghan Markle, il piccolo Archie oggi è stato presentato ufficialmente a Sua Maestà la Regina d'Inghilterra. Per Elisabetta II si tratta dell'ottavo bisnipote e L'immagine che la ritrae mentre sorride dolcemente andando incontro al neonato ha commosso la rete È stata davvero una gran giornata per il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor che, dopo essere stato presentato alla stampa dai ...

Maria regina di Scozia da oggi in Blu-ray e digital download - ecco un contenuto extra : Possiamo mostrarvi un contenuto extra, dedicato alle figure femminili mattatrici nel film, in rapporto a un mondo dominato all'epoca dagli uomini. La storia raccontata è infatti quella, celeberrima, ...

Maxi rissa a regina Coeli : 15 detenuti stranieri si sono violentemente fronteggiati : Roma – Situazione di “estremo pericolo” all’interno della Casa Circondariale Regina Colei a Roma, dove questa mattina si e’ consumata una inquietante rissa tra detenuti stranieri. “La situazione e’ stata davvero pericolosa”, denuncia il Segretario Nazionale per iol Lazio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe Maurizio Somma. “Una quindicina di detenuti stranieri – ...

Michelle Hunziker - debutto da regina trap con «Michkere» : Catene d’oro, pellicce bianche, auto sportive e abbigliamento sporty: è questo il nuovo look di Michelle Hunziker. Anzi, di Michkere, così si chiama la nuova regina della trap, che allo yodel delle sue origini ha preferito il mercato più mainstream del momento, quello della trap, con un brano che si intitola proprio come il suo alter ego musicale, Michkere. «Sono troppo vera per questa scena italiana, devo parlare in ...

ELETTRA LAMBORGHINI/ Guizzo finale per il team? 'Io sono la regina!' - The Voice 2019 - : ELETTRA LAMBORGHINI è pronta per la terza serata delle Blind Auditions di The Voice of Italy 2019: chi prenderà nel suo team?

Royal Baby - Meghan Markle in travaglio per il nuovo bisnipotino della regina : Mi aspetto quindi che Baby Sussex offra un ulteriore stimolo economico all'economia britannica, dai pub ai ristoranti, ai negozi di souvenirs e ovviamente i musei… con un effetto forte ...

La regina Elisabetta cerca un giardiniere : ecco la paga. 'Contratto a tempo indeterminato' : La regina Elisabetta cerca un giardiniere , un addetto alle piante ai fiori. Il contratto offerto è a tempo indeterminato. La persona scelta si occuperà quotidianamente del verde di Buckingham Palace, ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “200 GP nella classe regina - un traguardo importante - ma il mio obiettivo sono le vittorie…” : Andrea Dovizioso taglia il traguardo dei 200 Gran Premi nella classe regina del Motomondiale. Un traguardo davvero importante per il 33enne romagnolo che, in sella alla sua Ducati, sta comandando la classifica generale del Mondiale MotoGP 2019. La gara di Jerez, per il GP di Spagna, farà raggiungere a “Desmo Dovi” un numero non da tutti. Occasione perfetta per concedere una lunga chiacchierata con la Gazzetta dello Sport. Andiamo a ...

Tennis - WTA Stoccarda 2019 : Petra Kvitova regina in Germania. La ceca supera in due set Anett Kontaveit : La ceca Petra Kvitova (n.3 del mondo) si impone nella finale del WTA di Stoccarda (Germania) contro l’estone Anett Kontaveit (n.15 del ranking) con il punteggio di 6-3 7-6 (2) in 1 ora e 33 minuti di partita. Per Kvitova si tratta del secondo titolo del 2019 dopo quello conquistato a Sydney (Australia) ad inizio anno, ricordando anche la finale degli Australian Open 2019 persa contro la giapponese Naomi Osaka. Nipponica che si è ritirata ...

Meghan Markle ed Harry - altro scandalo : "Hanno distrutto la tradizione" - chi si allea con la regina : “Che senso hanno i reali se non si fanno vedere e non possiamo celebrare i loro figli con un’ondata di bandierine britanniche e brindisi? Farlo due o tre giorni dopo non è lo stesso”. I paparazzi inglesi sono furiosi con Harry e Meghan Markle perché hanno annunciato che la nascita del loro bambino s

Trovata morta in casa Eleonora Rioda - regina delle nozze vip di Venezia. Tra i suoi clienti - Tom Cruise e De Niro : Eleonora Rioda, considerata la regina dei matrimoni di Venezia e una delle wedding planner italiane più importanti a livello internazionale, è stata Trovata senza vita nella sua abitazione nell'isola veneziana di Giudecca. La notizia è stata riportata da Il Gazzettino:Bella donna, sempre curata ed elegante, con un sorriso che sapeva conquistare tutti. Aveva continuato a mantenere la residenza a Giudecca nonostante gli ...