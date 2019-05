Eurovision | trionfa l' Olanda | Mahmood secondo e polemiche per Madonna

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Ieri, sabato 18 maggio, è terminata la finale dell'Song Contest 2019: hato l'olandese Duncan Laurence con Arcade.si è piazzato alposto con Soldi conquistando 465 voti in totale dalle giurie e dal televoto: è il miglior risultato raggiunto dal nostro Paese dal 2011 quando anche Raphael Gualazzi si classificò sulgradino del podio. Nello specifico, l'Italia si è piazzata in quarta posizione, con 212 voti, nella graduatoria della giuria mentre al televoto ha guadagnato 253 voti.si è aggiudicato, con Dardust e Charlie Charles, il Marcel Bezençon Award per la migliore composizione, intitolato all'ideatore della manifestazione. Il premio della stampa è andato ai Paesi Bassi mentre l'Artistic Award è stato vinto dall'Australia. ...

