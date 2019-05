Empoli-Torino | Mazzarri | “non meritavamo un passivo simile”

Serie A - Empoli-Torino 4-1 : i toscani calano il poker e intravedono la salvezza : Nella 37^ giornata del campionato di Serie A arriva il colpaccio dell'Empoli contro il Torino, una vittoria che permette agli uomini di Andreazzoli di scavalcare il Genoa di Prandelli e di avere il destino nelle proprie mani a 90' dal termine della stagione regolamentare. Per il Torino un brusco stop, che riporta i granata sulla terra e ferma così le velleità di qualificazione alla prossima Europa League, obiettivo che la squadra di Mazzarri ha ...

VIDEO Empoli-Torino 4-1 : Highlights - gol e sintesi. I toscani inguaiano il Genoa : Il Torino nella 37ma giornata della Serie A di calcio perde 4-1 in casa dell’Empoli e dice addio ai sogni europei, i toscani invece proseguono nella loro rimonta ed al momento sarebbero salvi, avendo scavalcato il Genoa, che ora rischia la retrocessione. In rete nel primo tempo Acquah al 27′, mentre nella ripresa i granata pareggiano con Falque al 56′. Dilagano poi i toscani, che fanno valere la voglia di salvezza: al ...

Torino - Mazzarri : “Ad Empoli è quasi la finale delle finali…” : “Empoli-Toro è una finale? È quasi la finale delle finali, poi ce n’è un’altra con la Lazio. Se noi facciamo bene domani sono sicuro che faremo una grandissima gara nell’ultima di campionato anche contro la Lazio. È quanto mai importante domani fare una partita in linea come le ultime perché questa squadra di recente ha fatto delle cose straordinarie”. Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, parlando ai ...