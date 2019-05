Decreto sicurezza | Salvini all' ONU | Si occupi dell' emergenza in Venezuela

Matteo Salvini risponde all'Onu : "Decreto sicurezza ineccepibile - voi pensate a Turchia - Corea e Venezuela" : L'Onu invita il governo a "ritirare le direttive anti-ong" sottolineando come il Decreto sicurezza Bis voluto da Matteo Salvini "violi i diritti umani". Dopo poche ore, la replica secca del Viminale alla lettera dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni unite. Il riferimento, ironico

Onu - lettera al Governo : "Il Decreto sicurezza bis viola i diritti umani" : "Ci sono fondate ragioni per ritenere che le direttive del Governo italiano" su migranti e Ong costituiscano una grave violazione "delle convenzioni internazionali". Con una lettera di 11 pagine, firmata da Beatriz Balbin dell'Alto Commissariato per i diritti umani, l'Onu ha chiesto all'Italia di ritirare le direttive del Ministero dell'Interno sui salvataggi in mare e di non approvare il Decreto Sicurezza bis proposto da Salvini, con il ...

Decreto sicurezza BIS - SALVINI : 'M5S NON PERDA TEMPO'/ Messaggio a Di Maio : DECRETO SICUREZZA bis, il monito di SALVINI a Di Maio: 'I no iniziano ad essere tanti'. Se ne discuterà nel Cdm di lunedì.

Conte ferma il Decreto sicurezza. M5S all’attacco : Salvini pugile suonato : Alle otto di ieri sera dal Viminale confermano che sono stati risolti tutti i nodi tecnici sul decreto sicurezza bis. «Il testo - si dice - dovrà essere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri». Non «sarà» ma «dovrà». Una terminologia che gronda preoccupazione, perché a Palazzo Chigi si sta alzando una muraglia per boicottare la n...

Decreto sicurezza - Salvini : “stadi modello inglese” : “Nel Decreto sicurezza bis pensiamo agli stadi sul modello inglese. Con camere di sicurezza nei nuovi impianti che auspichiamo vengano costruiti piu’ piccoli e procedure d’urgenza per avere immediatamente l’esecuzione della pena. Inoltre le spese per la gestione dell’ordine pubblico devono essere a carico delle societa’ e non piu’ degli italiani. Visto che si pagano milioni di euro per i ...