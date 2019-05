eurogamer

(Di sabato 18 maggio 2019) Le informazioni riguardonon accennano ad aumentare, eppure Hideo Kojima continua a mostrate il gioco a colleghi ed amici, riporta Dualshockers.L'ultimo della lunga lista di "celebrità" che hanno avuto il privilegio di vedere con i propri occhi il gioco allo stato dell'arte èdi Rex e di Tetris Effect.Il Tweet di Kojima in compagnia dirisale al 17 maggio.stesso ha risposto su Twitter dicendo quantosia fantastico. Il designer ha aggiunto in inglese di"toccato il cuore del gioco", e in giapponese di "il gioco".è celebre soprattutto per titoli apprezzati quali Rez, Space Channel 5, Lumines e il recente Tetris Effect.Leggi altro...

Eurogamer_it : Tetsuya Mizuguchi, creatore di Rex, è l'ultima persona ad aver visto Death Stranding #DeathStranding - cyberanimax : -