Sicurezza alimentare | definizione e novità

Sicurezza alimentare - sequestrati dal Nas oltre 4 quintali di prodotti ortofrutticoli : Pescara - In azione, dall’alba, i Carabinieri del Nas di Pescara, in collaborazione con i Carabinieri forestali di Pescara, con il Nucleo ispettorato lavoro dell’Arma di Chieti e Pescara e con i militari della locale Stazione, anche con l’ausilio di un elicottero. Il maxi controllo è avvenuto all'interno del mercato ortofrutticolo di Cepagatti, finalizzato a svolgere accertamenti sulla filiera produttiva e distributiva dei prodotti ...

Controllo sulla Sicurezza alimentare - sequestri e chiusure di pasticcerie in Abruzzo : Pescara - In occasione del periodo pasquale, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il Ministro della Salute, ha intensificato le attività di Controllo di tutti i comparti merceologici e produttivi di beni e servizi connessi alle filiere degli articoli alimentari tipici della Pasqua. I carabinieri del Nas di Pescara hanno segnalato all’autorità amministrativa il titolare di una pasticceria in provincia ...