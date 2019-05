Partecipate pubbliche | razionalizzazione flop | i Comuni si tengono metà delle quote che

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) Erano uno dei pilastri del piano di spending review messo a punto da Carlo Cottarelli. Nel 2014 Matteo Renzi aveva promesso di ridurle “da 8mila a mille“. A cinque anni di distanza, il risultato di norme troppo fumose e di una strenua resistenza deiè che lesono ancora almeno 5.700, e per 3.300 le amministrazioni socie hanno dichiarato di non avere alcuna intenzione di dismetterle. Anzi: durante il processo di revisione straordinaria previsto dalla riforma Madia hanno annunciato senza pudori che si disferanno solo del 44%in società di cui la legge imporrebbe la vendita perché non producono servizi di interesse generale, non gestiscono opere, sono scatole vuote con più amministratori che dipendenti o hanno un fatturato medio che non arriva a 500mila euro. Le altre, oltre 8mila (su 32mila totali), intendono tenerle. La ...

