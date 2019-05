New York pensa a multare i pedoni che attraversano con gli occhi fissi sul cellulare

A Rainy Day in New York di Woody Allen : ecco il trailer - : Niccolò Sandroni Il discusso film di Woody Allen, A Rainy Day in New York, dopo essere stato bloccato e poi confermato nei cinema europei, si svela con il primo trailer Woody Allen torna nei cinema, europei per ora, con A Rainy Day in New York e il suo primo trailer ci presenta il film come uno dei classici del regista. La pellicola è stata bloccata negli Stati Uniti a causa dell’onda lunga del movimento #metoo che ha colpito il ...

Equitazione - Global Champions Tour Madrid 2019 : 32° Alberto Zorzi - in testa i New York Empire : Nella prima gara della tappa di Madrid del Global Champions Tour di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, 32° posto per Alberto Zorzi su Danique, unico azzurro in gara, che accumula otto penalità sul percorso base, completato con il crono di 79″78. Vittoria per il tedesco Ludger Beerbaum su Cool Feeling, che chiude con un netto in 71″74, con un buon margine sul britannico Scott Brash su Hello Shelby, secondo in ...

Primarie Dem - si candida anche sindaco di New York : Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha annunciato la sua candidatura alle Primarie democratiche per le presidenziali statunitensi del prossimo anno. Nel video con cui ha lanciato la sua campagna, 'Working People First' (prima i lavoratori), de Blasio ha detto: "Affronterò i benestanti, affronterò le grandi società, non mi fermerò finché il governo non servirà i lavoratori. Come sindaco della più grande città d'America, ho fatto proprio ...

New York - sindaco Bill de Blasio corre per la Casa Bianca : ‘Contro ricchi e corporation’ : Against all odds. Per il 76% dei newYorkesi non dovrebbe farlo, ma il sindaco della città Bill de Blasio ha invece deciso di correre per la Casa Bianca. Una scelta che arriva quando gli altri 22 competitor democratici stanno facendo campagna elettorale e raccogliendo fondi da mesi. Il mayor italoamericano della più grande città americana – eletto cinque anni fa e ora al secondo mandato – ha rivendicato in un video che annuncia la sua ...

New York - il sindaco di Bill de Blasio corre per la Casa Bianca : “Contro ricchi e corporation” : Against all odds. Per il 76% dei newYorkesi non dovrebbe farlo, ma il sindaco della città Bill de Blasio ha invece deciso di correre per la Casa Bianca. Una scelta che arriva quando gli altri competitor – 23 al momento che, a differenza di de Blasio, stanno facendo campagna elettorale e raccogliendo fondi da mesi. Il mayor italoamericano della Grande Mela ha rivendicato in un video che annuncia la sua candidatura come in questi anni alla ...

Il sindaco di New York Bill de Blasio si è candidato alle primarie del Partito Democratico statunitense : Il sindaco di New York Bill de Blasio ha annunciato la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico per le elezioni presidenziali del 2020. La candidatura di de Blasio, che è sindaco di New York dal 2014, si aggiunge a quelle

Broker immobiliare a New York. “Fare business in Italia è frustrante. Qui l’ascensore sociale funziona” : Lo scorso ottobre a New York sono stati venduti in blocco 21 appartamenti a Battery Park, Manhattan. Un affare da quasi 14 milioni di dollari, condotto da Andrea Pedicini, Broker Italiano, 36 anni, da più di 9 nella Grande Mela. È stato definito da molti una delle transazioni residenziali più importanti del 2018. “La mia però non è stata una fuga dall’Italia – racconta Andrea – Il nostro è un Paese meraviglioso ma, ahimè, non offre ancora un ...

New York - elicottero precipita nel fiume Hudson : Un elicottero è precipitato nelle acque dell'Hudson River a New York. Lo rendono noto i vigili del fuoco. In azione i soccorsi. È successo intorno alle 14.25 ora locale...

Precipita elicottero nell’Hudson River a New York : Incidente a New York dove un elicottero è Precipitato nelle acque dell’Hudson River. Lo rendono noto i vigili del fuoco. In azione i soccorsi. L’elicottero caduto nelle acque dell’Hudson River a New York, non lontano dalla 12/ma Avenue di Manhattan, all’altezza della 34/ma strada, aveva a bordo solo il pilota che – affermano i media locali – sarebbe riuscito a fuggire dal velivolo che stava affondando. Le sue ...

NBA – New York Knicks attivi sul mercato : monitorate le situazioni di Marcus Morris e Terry Rozier : New York Knicks molto attivi sul mercato in vista dell’estate: monitorate le situazioni contrattuali di Marcus Morris e Terry Roziers dei Boston Celtics Dopo aver visto sfumare il sogno Zion Williamson, ma avendo comunque ottenuto la pick numero 3, i New York Knicks continuano a pianificare il proprio mercato estivo. Non poter mettere le mai sul prodotto di Duke ha fatto cambiare i piani della dirigenza newYorkese, che comunque conta ...

NBA - la numero 1 al draft non fa cambiare idea ad Anthony Davis : vuole lasciare i Pelicans - New York attende : Anthony Davis non ha cambiato idea in merito all’ipotesi di lasciare i New Orleans Pelicans nella calda estate che sta per arrivare Anthony Davis non ha cambiato idea, anzi… La scelta numero 1 al draft è andata ai suoi (ancora per poco) New Orleans Pelicans, ma il lungo americano non si è fatto abbindolare dall’ipotesi di aggiungere Zion Williamson al roster ed ha comunicato che la propria posizione non cambierà. Troppo ...

Lottery NBA - sorprese clamorose : New York è la grande delusa della notte! : Draft Lottery NBA, una notte ricca di colpi di scena con i Knicks di certo non soddisfatti da quanto accaduto: se la ride LeBron Nella notte americana, oltre a gara-1 tra Golden State e Portland, è andata in scena la Draft Lottery NBA. L’attesa era enorme per capire chi potesse accaparrarsi la scelta numero 1, che molto probabilmente vorrà dire Zion Williamson. Ebbene, la prima piazza è andata a New Orleans, seguita da Memphis. ...

“Lo spritz non è un buon drink” : il New York Times attacca l’aperitivo italiano : Lo spritz “non è un buon drink”. A dirlo è addirittura il New York Times che dedica un articolo all’aperitivo italiano e non certo per decantarne le lodi. Dopo averlo definito un drink “instagram friendly” e aver parlato di come sia diventato noto ovunque, il quotidiano americano sferra il fatal colpo: “Servito in bicchieri da vino enormi, l’aperitivo zuccherino è abbinato a prosecco di bassa qualità, acqua di ...

Il New York Times attacca lo Spritz : "Non è un buon drink" : Al New York Times lo Spritz non piace proprio e dedica un articolo all’aperitivo italiano per eccellenza. La definizione che la testata americana fornisce è una premessa che rende subito l’idea: “Non è un buon drink”. E la descrizione è ancora più critica: Servito in bicchieri di vino di marca, l’aperitivo zuccherino è abbinato a prosecco di bassa qualità, ...