Il Foggia non ci sta | ricorso al Tar dopo l’annullamento dei playout

Calcio - Serie B 2019 : non ci saranno i play-out! Il Foggia retrocede comunque in Serie C : La Lega di Serie B ha deciso, dopo la retrocessione all’ultimo posto del Palermo, che non ci saranno i play-out salvezza: sarebbero dunque salve Venezia e Salernitana, mentre il Foggia resterebbe tra le retrocesse assieme ai rosanero, al Padova ed al Carpi. Una decisione che non va giù alla società dauna, che probabilmente ricorrerà alla giustizia sportiva. Così all’ANSA il sindaco di Foggia, Franco Landella: “È difficile ...

Foggia - la retrocessione in Serie C non è ancora definitiva : tra ricorso e situazione Palermo : Si è conclusa la regular season valida per il campionato di Serie B, adesso grande attesa per quanto riguarda playoff e playout. L’ultima giornata ha sancito la retrocessione del Foggia, una stagione iniziata male e finita peggio, pesantissima è stata la penalizzazione, da un punto di vista dell’organico non avrebbe meritato la retrocessione. Ma per la Serie B non è ancora finita, il Foggia ha chance di disputare il torneo ...

I Google Pixel 3a e 3a XL possono già sFoggiare le skin dbrand ma non supporteranno Daydream : Insieme ai Google Pixel 3a e 3a XL arrivano anche gli accessori pensati per personalizzarli in base alle proprie esigenze, come le skin protettive di dbrand L'articolo I Google Pixel 3a e 3a XL possono già sfoggiare le skin dbrand ma non supporteranno Daydream proviene da TuttoAndroid.

Foggia - incendio nel ghetto di Borgo Mezzanone : muore giovane richiedente asilo : Una terribile tragedia si è verificata la scorsa notte nel ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, un'area abusiva che sorge sulla ex pista dell'Aeronautica militare, a poca distanza dal Centro Accoglienza Richiedenti asilo della cittadina. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un incendio ha devastato un alloggio di fortuna, molto probabilmente occupato da un giovane cittadino di origine gambiana. Purtroppo nel rogo è andato ...

Foggia - INCENDIO GHETTO ABUSIVO : MORTO MIGRANTE 26ENNE/ Borgo Mezzanone mistero cause : Rogo GHETTO FOGGIA: MORTO un MIGRANTE 26ENNE della baraccopoli abusiva di Borgo Mezzanone, mistero sulle cause dell'INCENDIO. Salvini 'serve più sicurezza'

Foggia - fiamme nella baraccopoli di Borgo Mezzanone : 26enne trovato carbonizzato : La vittima è un ragazzo di 26 anni originario del Gambia che da qualche tempo si era trasferito nella baraccopoli dopo che la sua domanda di asilo era stata respinta. Nessuno si era accorto di lui tanto che solo durante il sopralluogo dei vigili del fuoco, dopo lo spegnimento delle fiamme, si è scoperto con orrore il corpo quasi completamente carbonizzato. Un improvviso incendio ha devastato alcuni giacigli improvvisati all'interno della ...

Rogo in un ghetto a Foggia : morto un migrante 26enne/ Incendio a Borgo Mezzanone : Rogo in un ghetto di Foggia, morto un migrante di 26 anni. L'Incendio è avvenuto presso la baraccopoli di Borgo Mezzanone

Foggia - rogo in una baracca nel ghetto di Borgo Mezzanone : un morto - : Un gambiano di 26 anni è morto in un incendio divampato nell'agglomerato abusivo a pochi chilometri da Foggia. La baracca si trova nella zona interessata dagli abbattimenti delle scorse settimane

Foggia - rogo nella baraccopoli abusiva di Borgo Mezzanone. Giovane del Gambia muore carbonizzato : Una nuova vittima all’interno delle baraccopoli che accolgono i braccianti extracomunitari in Puglia. Un cittadino straniero è morto in un incendio scoppiato nella nottata tra giovedì e venerdì nel ghetto abusivo di Borgo Mezzanone, a pochi chilometri da Foggia. Non sono ancora certe le cause del rogo, sulle quali si sta indagando. La vittima è un ragazzo di 26 anni originario del Gambia che da poco tempo si era trasferito ...

Foggia - rogo nella baraccopoli abusiva di Borgo Mezzanone. Una persona muore carbonizzata : Una nuova vittima all’interno delle baraccopoli che accolgono i braccianti extracomunitari in Puglia. Un cittadino straniero è morto in un incendio scoppiato nella nottata tra giovedì e venerdì nel ghetto abusivo di Borgo Mezzanone, a pochi chilometri da Foggia. Non sono ancora certe le cause del rogo, sulle quali si indaga così come sull’identità della vittima che, completamente carbonizzata, non è ancora stato possibile ...

Foggia. Incendio in una baracca del ghetto di Borgo Mezzanone : un morto : Ennesima vittima nel ghetto foggiano. Uno straniero è morto in un Incendio divampato la notte scorsa in una baracca del

Foggia - rogo in una baracca nel ghetto di Borgo Mezzanone : un morto : Foggia, rogo in una baracca nel ghetto di Borgo Mezzanone: un morto Un cittadino straniero è morto in un incendio divampato nell'agglomerato abusivo a pochi chilometri da Foggia. La baracca si trova nella zona interessata dagli abbattimenti delle scorse settimane Parole chiave: ...

Foggia : abbattute le case-baracche di Borgo Mezzanone : In Puglia le ruspe stanno procedendo all'abbattimento delle baracche abusive di Borgo Mezzanone, alla periferia di Foggia. Si tratta di uno degli insediamenti 'ghetto' più noti e grandi d'Italia dove ...

Le ruspe abbattono le case-baracche di Borgo Mezzanone a Foggia : In Puglia le ruspe stanno procedendo all'abbattimento delle baracche abusive di Borgo Mezzanone, alla periferia di Foggia. Si tratta di uno degli insediamenti 'ghetto' più noti e grandi d'Italia dove ...