Emergenza siccità | in Cina oltre 300 000 persone hanno difficoltà a reperire acqua

Alluvione Emilia-Romagna - il paradosso dell’Italia : dopo l’allarme siccità - ecco l’Emergenza idrogeologica : E’ una “corrente” di centinaia di migliaia di litri al secondo, “quella che stanno sollevando le decine di impianti idrovori, accesi ininterrottamente dai Consorzi di bonifica Romagna e Burana per far defluire le acque di pioggia, riversatesi sui loro comprensori, provocando le piene dei corsi d’acqua“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque ...

Siccità in Germania : si teme una nuova Emergenza nell’estate 2019 : Il Servizio meteorologico tedesco (DWD) ha lanciato l’allarme: quest’anno la Germania potrebbe affrontare un’altra estate caratterizzata da Siccità, probabilmente più grave della precedente. I danni causati dall’assenza di precipitazioni all’agricoltura e alla navigazione fluviale quest’anno potrebbero intaccare anche il patrimonio forestale, spiega il DWD. “Se il tempo secco dovesse protrarsi nei ...

Emergenza siccità in Sardegna : “L’agricoltura è nuovamente all’asciutto ed ha sete” : Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, lancia l’allarme in merito alla siccità che colpisce l’Isola: “L’agricoltura sarda è nuovamente all’asciutto ed ha sete,” spiega all’AdnKronos. “Dopo un 2018 in cui le precipitazioni hanno abbondato, torna dopo solo un anno il problema della siccità. Ormai in Sardegna, ma non solo, l’Emergenza è grave“. Il mese di marzo, appena ...

Emergenza siccità in Sardegna : i cambiamenti climatici “sono ormai sotto gli occhi di tutti” - “grande attenzione sul fenomeno degli incendi” : “Il perdurare della siccità ci impone una grande attenzione sul fenomeno degli incendi anche perché i cambiamenti climatici sono ormai sotto gli occhi di tutti“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Gianni Lampis, assessore dell’Ambiente della Regione Sardegna. “I fenomeni meteorologici con piogge intense, mareggiate, venti, alte temperature non sono più fenomeni legati alle stagioni tradizionali. Il riscaldamento globale ...

Emergenza siccità e allarme idrico : dopo il Po anche l’Adige è in crisi : “Mentre il fiume Po si avvicina, a Pontelagoscuro, alla fatidica portata di 600 metri cubi al secondo, sotto la quale scatta l’Emergenza siccità e la concomitante dannosissima risalita chilometrica del cuneo salino, anche l’Adige, secondo fiume d’Italia e dal quale “pescano” gli acquedotti di Rovigo, segnala una crescente sofferenza idrica“: lo spiega in una nota l’dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la ...

Emergenza siccità : situazione idrica preoccupante al Nord Italia - il Lago di Como verso il minimo storico : E’ il Lago di Como, il cui livello (7,6% della capacità di riempimento) si avvicina rapidamente al minimo storico, a ben rappresentare la sempre più preoccupante situazione idrica del Nord Italia, dove l’assenza di significative precipitazioni si accompagna allo scarso manto nevoso ancora presente sulle montagne. Nel comprensorio del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, a cavallo tra Lombardia ed Emilia Romagna, è iniziato ...

Emergenza siccità in Piemonte - Coldiretti : “Anticipare l’avvio del periodo irriguo” : Gli agricoltori Piemontesi, in vista delle le semine primaverili di mais e soia, chiedono di anticipare l’avvio del periodo irriguo, a causa dell’Emergenza siccità in atto. “Il deficit di precipitazioni dall’inizio dell’anno nella regione è del 65%, sui monti la neve è relegata oltre i 1.800-2.000 metri“, spiega Fabrizio Galliati, vice presidente di Coldiretti Piemonte e presidente di Coldiretti Torino ...

Emergenza siccità : il lago di Pontechianale si è seccato e dai fondali emergono i ruderi della “borgata fantasma” [GALLERY] : L’Emergenza Siccità al centro/nord non ha risparmiato neppure il Cuneese ma ha regalato uno spettacolo davvero suggestivo. Un paio di volte ogni 50 anni, il livello dell’acqua del lago di Pontechianale si abbassa tanto da consentire di rivelare i ruderi della borgata Chiesa, sommersa dalle acque dell’invaso al momento della sua costruzione. Per far conoscere la “borgata fantasma“, la pro loco di Pontechianale ...

Emergenza siccità : in Veneto le portate dei fiumi sono sotto la media stagionale - preoccupazione per gli invasi : “Arrivano dal Veneto i più recenti segnali di crescente allarme sulle disponibilità idriche nelle regioni settentrionali, penalizzate dal perdurare di insufficienti precipitazioni piovose, accompagnate da uno scarso manto nevoso, costituitosi sulle montagne durante la stagione invernale; ne è testimonianza lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, lanciato dalla Regione“, spiega in una nota l’Associazione Nazionale ...

Emergenza siccità : situazione grave nel bacino padano - la portata del Po è la metà della media del periodo : “La situazione idrologica del Paese – evidenzia Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) in previsione della Giornata Mondiale dell’Acqua – si è capovolta nel giro di pochi anni, obbligando a nuove strategie infrastrutturali, iniziando dal Piano Nazionale Invasi di cui, grazie all’impegno del M.I.T. e del Mi.P.A.A.F.T., stanno arrivando le ...