Droga sul veliero turco Salvini | Nessuna pietà per i venditori di morte

Il carabiniere che aveva fatto riaprire le indagini sul caso Cucchi è accusato di detenzione di Droga a fini di spaccio : La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per detenzione di droga a fini di spaccio per Riccardo Casamassima, l’appuntato scelto dei carabinieri che nel processo bis per la morte di Stefano Cucchi ha accusato cinque suoi colleghi. Anche la

Multe più salate e stretta sulla Droga. Come sarà il nuovo codice della strada : Arrivano tempi duri per i trasgressori del codice della strada. Il testo base predisposto da M5s e Lega - sono state accolte anche alcune proposte dell'opposizione - dovrebbe essere votato oggi nella Commissione Trasporti della Camera. Senza l'aumento della velocità a 150 km/h sulle autostrade a tre corsie, senza la possibilità per le biciclette di andare contro mano e senza il divieto di fumo alla guida. Come aumentano le sanzioni La ...

Lite sulla Droga - governo diviso su tutto : Salvini ha bisogno di nuove frontiere di lotta politica per riguadagnare il terreno perso nel corpo a corpo sulla revoca della carica al sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione. Per la ...

Lite sulla Droga - governo diviso su tutto : La misura tra la possibilità e l’impossibilità di chiudere un negozio di cannabis light, come vorrebbe Matteo Salvini, è contenuta in questa piccola cifra: 0,6 per cento. Una legge del 2016 stabilisce il commercio di prodotti a base di canapa, il cui contenuto di Thc sia inferiore allo 0,6 per cento. Dunque, la direttiva del Viminale annunciata ier...

Stefano Candian e la Droga - bomba sul grillino : "Fosse per lui avremmo i cannaioli in tutte le piazze" : È stato Matteo Salvini, mercoledì sera a Otto e mezzo, a far esplodere il caso cannabis. "Su questo con il Movimento 5 Stelle ci litigo e sono pronto a mandare a casa il governo". La linea tracciata dalla Lega è chiara: chiudere i cannabis shop. E sul punto si rischia la rottura con i 5 Stelle, molt

Sul treno senza biglietto e in possesso di Droga : di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca E' stato trovato senza biglietto dal capotreno su un convoglio dell'Ivrea - Torino PN un nigeriano ventireenne che, al controllo della Polizia Ferroviaria, è risultato in possesso di diverse ...

Vicenza - Drogano e violentano una ragazza di 15 anni : «La testa sul tavolo - io costretta a sniffare» : Elisa Faggion, 31 anni La clinica Vittima e, presunta, carnefice si erano conosciute tempo addietro, in una clinica. E lì, erano diventate amiche e avevano cominciato a frequentarsi. «Mi passava a ...

Droga/ Tolleranza zero sul piccolo spaccio è giusta - ecco perché : Una proposta della Lega chiede mano pesante anche contro i piccoli spacciatori. Un fenomeno che oggi si è ampliato in modo drammatico e che va contrastato

Giampiero Mughini - la verità scandalosa sulla Droga nello spettacolo : 'Cosa succede davvero nelle feste vip' : ... al fatto di cronaca, affianca una riflessione su una piaga sempre più grave a cui non viene dedicato spazio: 'È un argomento su cui la coltre dell' ipocrisia è molto spessa', e aggiunge 'si fa finta ...

Salvini : "Test ai parlamentari se arriva il 'no' a nostra proposta legge sulla Droga" : "Adesso sfideremo tutto il Parlamento e anche gli alleati dei 5 Stelle a votare la nostra proposta di legge che prevede la galera obbligatoria per tutti gli spacciatori. Vediamo se ci saranno dei parlamentari che diranno ''no". A quel punto magari mi viene voglia di fare il test antidroga all'ingresso di Camera e Senato per vedere se quando vengono a lavorare in Parlamento sono tutti lucidi, perché ogni tanto mi viene il dubbio": lo ha detto il ...

Rivolta di comunità e operatori contro la legge Salvini sulla Droga : Se tutti sembrano consapevoli che il disagio dilaga tra gli adolescenti, la politica si divide immediatamente dopo. Dice Walter Verini, deputato Pd che si occupa di giustizia: 'Questo manifesto ...

Taylor Mega si svela : nuova confessione sul passato e sulla Droga : Taylor Mega si svela: arriva la nuova confessione sul passato e sulla droga. “Ho avuto la prova dell’esistenza di Dio” Taylor Mega torna a parlare del suo passato e dell’uso di droga. La nota influencer, che si è fatta conoscere al grande pubblico televisivo grazie alla partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, si è […] L'articolo Taylor Mega si svela: nuova confessione sul passato e ...

Droga : studio sulla cannabis - il cannabidiolo “tampona” gli effetti del THC : Maggiore è la quantità di cannabidiolo (Cbd) presente in una qualità di cannabis, minore è la compromissione della funzionalità cerebrale che essa può provocare. Lo rivela un nuovo studio condotto attraverso tecniche di imaging cerebrale da esperti dell’University Collega di Londra e pubblicato sul ‘Journal of Psychopharmacology’. Si tratta della prima ricerca che utilizza l’fMRI (risonanza magnetica funzionale) per ...

Sul taxi con Droga e coltello «Un pomeriggio da incubo» : È partito dalla stazione di Erba, ha caricato il cliente a Longone al Segrino e ha fermato la sua corsa a Lipomo, poco prima dell'intervento dei carabinieri. È un'avventura da incubo quella vissuta ...