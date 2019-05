Di Battista | Vorrei che Salvini lavorasse di più

blogo

(Di sabato 18 maggio 2019) Alessandro Die il Movimento 5 Stelle sembrano aver preso strade diverse da qualche mese, ma l'ex deputato grillino continua ad osservare da vicino quello che sta succedendo al governo e oggi, dalle pagine del Corriere della Sera, si è lanciato in un attacco al vicepremier Matteo, criticato quotidianamente anche dai suoi allegati di governo.Diparla del leader della Lega come di una persona arrogante più interessata al marketing che alla sicurezza del Paese:Suggerisco adi essere meno arrogante e chiedere una mano al presidente Conte, dato che vanta una maggiore credibilità a livello internazionale rispetto a lui. È una questione politica, non personale. Sono un semplice cittadino, lo stipendio alo pago anche io.chedi più: meno marketing e più sicurezza sui territori.Se il governo ha finalmente iniziato ad interessarsi dei ...

