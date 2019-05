Come eliminare una chat da Telegram Web

Come eliminare i siti più visitati su Google Chrome : Se utilizzate il browser Google Chrome, sicuramente avrete notato che ogni volta che si apre una Nuova scheda vengono visualizzati i siti Web più visitati sotto la barra di ricerca di Google. In questa guida leggi di più...

Come eliminare un biglietto da Apple Wallet : I pagamenti digitali sono solo una componente di Apple Wallet. Tale applicazione infatti, sin dai tempi di iOS 6, quando veniva identificata dal nome “Passbook”, consente il salvataggio di moltissimi tipi di carte, che esse leggi di più...

Whatsapp : ecco Come eliminare un contatto : Com'è noto Whatsapp sfrutta automaticamente la lista contatti del vostro smartphone e allora come fare se volete un contatto su Whatsapp?

Capelli crespi? Scopri Come eliminare questo antiestetico effetto - per una chioma finalmente disciplinata! : I Capelli crespi sono una piaga che può colpire qualsiasi tipo di capello: lisci, ricci, mossi, corti e lunghi. In particolare però, sono i Capelli secchi o trattati quelli che più risentono di questo effetto. Sono difficili da gestire e domare, sembrano sempre disordinati e, senza essere messi in piega proprio non ne vogliono sapere di stare al loro posto. È la carenza di cheratina, proteina di cui sono costituiti i Capelli ed il bisogno di ...

Dieta - lo studio che aiuta a eliminare la pancetta : ecco Come attivare i neuroni della sazietà : L'appetito alla vista di certi cibi non è solo segno che siete dei golosi, ma anche colpa di certi neuroni nel cervello che si attivano in presenza di alcuni particolari cibi e che dovrebbero far scattare il segnale di sazietà. Lo studio dell'Università di Warwik, in Gran Bretagna, ha dimostrato com

Come eliminare Scranos malware dal computer : Il computer ha preso Scranos ecco la guida uso computer per eliminare il malware Scranos dal PC senza dover reinstallare il sistema operativo.

Come eliminare completamento automatico in Chrome - Firefox ed Edge : Se utilizzi spesso il PC in condivisione con altre persone, uno dei maggiori rischi per la privacy e la sicurezza dei tuoi dati, riguarda il completamento automatico che effettua il browser sui moduli dati, password, campi di testo, numeri di carte di credito e suggerimenti google di ricerca. La funzione di riempimento automatico dei moduli e […] Come eliminare completamento automatico in Chrome, Firefox ed Edge

TFA sostegno - test preliminare : Come esercitarsi? : Il test preliminare del TFA sostegno 2019 è alle porte. Le date scelte dal Miur sono il 15 e il 16 aprile, in base al grado di scuola. Per poter accedere ai corsi, è necessario superare questo primo step, e successivamente la prova scritta e orale. Abbiamo già dedicato un articolo a cosa studiare in occasione di questa prova. Adesso vi forniamo degli esempi messi a disposizione dalle Università, per potersi esercitare. Esempi test preliminare ...

Germania - rallenta l'inflazione a marzo Come previsto da stima preliminare : Confermata in rallentamento l'inflazione in Germania nel mese di marzo . Secondo l'ufficio statistico Destatis, i prezzi al consumo hanno registrato un rialzo dello 0,4% su base mensile , confermando ...

Come eliminare follower fantasmi su Instagram : Avete intenzione di fare una pulizia del vostro profilo Instagram eliminando i cosiddetti follower fantasmi? Allora consultate la nostra guida in cui vedremo Come eliminare quei follower che non interagiscono in alcun modo con i leggi di più...

TFA sostegno 2019 : test preliminare - cosa studiare e Come si supera : cosa studiare per il test preliminare del TFA sostegno? Le date stabilite dal Miur si avvicinano. Il test si terrà il 15 e 16 aprile, in base al grado di scuola. Per poter accedere ai corsi di specializzazione su sostegno è necessario il superamento delle prove di accesso organizzate dalle Università. Le prove d’accesso sono tre: test preliminare, una o più prove scritte ovvero pratiche, una prova orale. test preliminare TFA sostegno 2019 Le ...

Come eliminare messaggi WhatsApp oltre il limite di tempo : Su WhatsApp esiste un tempo massimo entro il quale è possibile eliminare un messaggio. Se si vuole cancellare un messaggio su WhatsApp non deve infatti passare più di 1 ora, 8 minuti e 16 secondi. leggi di più...

Google Plus chiude - Come salvare i dati ed eliminare il profilo last minute : (Foto: Getty Images) Il 2 aprile Google Plus, il social network del motore di ricerca, chiude ufficialmente i battenti. Sebbene Google abbia più volte esortato gli utenti a iniziare a recuperare i propri contenuti multimediali prima del 31 marzo, i lavori di smantellamento della piattaforma non termineranno in una giornata, per cui ci potrebbero essere buone probabilità di riuscire a recuperare i propri dati anche fuori tempo massimo. Istruzioni ...