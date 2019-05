ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) Sul processo di uscita dal, fissato in Italia al, è il tempo delle responsabilità. Del, dell’, a cui appartengono sei delleche dovrebbero chiudere, e anche dei territori coinvolti in quella che potrebbe essere una rivoluzione. L’addio alfarà venire meno 8 GW di capacità installata attualmente distribuita su otto impianti. Sono dil’impianto di Cerano (Brindisi), Civitavecchia, Sulcis, Fusina (Venezia), Bastardo (Perugia) e La Spezia. Altri proprietari sono Ep Produzione e A2A. Fra sei anni questi siti dovranno essere convertiti a una produzione energetica più pulita. Se il 19 marzo 2019, il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio e il ministro dell’Ambiente Sergio Costa hanno presentato il Piano nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (tra i pilastri del Pniec decarbonizzazione, efficienza e sicurezza ...

TutteLeNotizie : Carbone, Enel al governo: “Passiamo a gas 4 centrali nel 2025, ma iter sia veloce”. Solo… - ffinanzaseticas : RT @FFinanzaEtica: #agmenel @c_ruizbautista chiede chiarimenti sul comportamento contraddittorio di Enel nei diversi paesi in cui opera e,… - flaeifvg : RT @Valori_it: L'Amministratore delegato della multiutility conferma le chiusure centrali italiane e spagnole e ammette problemi in Russia.… -