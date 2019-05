TelevideoRai101 : Austria,dimostranti davanti Cancelleria -

Migliaia di persone in piazza a Vienna per protestare contro il governo e chiedere nuove elezioni. Circa 5000, secondo la polizia, radunatialla sede della, in attesa del discorso del cancelliere Kurz. La protesta dopo la bufera che ha investito il vice cancelliere di Vienna, Heinz-Christian Strache, costretto a dimettersi dopo la diffusione di un video che documenta la sua offerta di contratti governativi in cambio di sostegno politico ad una sedicente nipote di un oligarca russo.(Di sabato 18 maggio 2019)